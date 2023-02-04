Ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkezinde bir sergi

Yapı Kredi Bomontiada Galeri, 10 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında kâğıt sanatçısı ve sahne tasarımcısı Atay Gergin'in ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkezine alan “Humanımalıum” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ağırlıklı olarak kağıtla üretim yapan, üç boyutlu eserlerde ise yardımcı malzeme olarak ahşap ve buluntu nesneler kullanan Gergin, eserlerinde sıklıkla kullandığı kafatası formu aracılığıyla izleyenlere doğanın en temel kurallarına dair bir sorgulama ortamı sunmayı amaçlıyor.

İnsanoğlunun ekolojik yaşam dengesi içindeki illüzyonunu kırma ve farkındalık seviyesini artırma kaygısı taşıyan sanatçı, “Humanımalıum” sergisindeki eserleri ile bir bütün olarak ekolojik denge ve doğa ile tam bir uyumla var olabileceğimiz bir dünyanın mümkün ve hatta zorunlu olduğu gerçeğine odaklanarak, acilen üretmemiz gereken gerçekçi stratejilerin ihtiyacına işaret eden bir bilinci oluşturmayı hedefliyor. Eserlerini üretirken yaşam kesitlerine dair anlatısı olan izlekleri ve nesneleri kaynak alarak, onları ölüm-yaşam-doğa üçgeninde işleyen sanatçı, tasarım ve üretim aşamalarında; temel alanı olan sahne tasarımı ve gösteri sanatların etkisiyle, teatral ve edebi metinlerle de ilişkiler kuruyor.

Sanatçı Atay Gergin, 2002 yılında, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

Aynı yıl Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Programı’na başladı. 2010 yılında Peter Turruni’nin “Verimsizler” oyununun sahne tasarımıyla İstanbul’da “Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği” etkinliğine katıldı.

Aynı yıl “İzmir-Metz-Mainz Oyunculuk Okulları Buluşması” etkinliğinde, Fransa-Metz’de Bernard-Marie Koltès’in “Roberto Zucco” oyununun, Almanya-Frankfurt’da Sophokles yorumu “Oidipus Silent” oyununun sahne, ışıklama tasarımı ve uygulamalarını gerçekleştirdi. 2012’de kağıt heykel çalışmaları, Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi’nin “Modern Kağıt Sanatı” başlıklı koleksiyonda sergilenmeye başladı.

2013’de Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Programı’ndan mezun oldu. 2015 yılında İzmir’de “Nature-Morte” adlı ilk kişisel heykel sergisini açtı. 2017 yılında D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Özdemir Nutku Sahnesi’nde Bertolt Brecht ve Elisabeth Hauptmann’ın Yazdığı “Mutlu Son” adlı oyunun sahne tasarımını yaptı. 2015 ve 2022 yılları arasında ulusal ve uluslararası çeşitli karma sergilere katıldı. Halen D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı’nda Dr.Öğr.Üyesi unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir. Atay Gergin’in “Humanımalıum” sergisi 10 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.