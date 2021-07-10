Ekrem İmamoğlu Müze Gazhane'yi açtı

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra sanatseverlerin katılımıyla hizmete açıldı.

İstanbul Kent Orkestrası'nın konseriyle açılan törende konuşan İmamoğlu, 130 yıllık endüstri mirasını kültür sanat hayatına katmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata, bilime ışık olacak." dedi

Müzede sürekli insanı içine çeken programlar düzenleyeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Müze Gazhane'nin bu muhteşem tarihi atmosferde sunduğu deneyimlerle, tüm İstanbul'da sosyal hayatın merkezi haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, göreve geldiklerinde kaba inşaatı tamamlanmış olan projeyi başlatan merhum eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür ederek yeni bir vizyonla Hasanpaşa Gazhanesini bugünkü kültür sanat ve bilim kampüsüne dönüştürdüklerini belirtti.

Yedikule Gazhanesi'nin de kültür-sanat hayatına katılacağını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kültürün, sanatın, yaşamın sevinci ve umut kaynağı olduğunu her zaman biliyor ve hissediyoruz. Çocuklarımızın bu güzel kentte, yaratıcı bir geleceğe sahip olmaları için, en değerli ihtiyaç duydukları şeylerin başında, kültür ve sanatla buluşmaları olduğunun farkındayız. Bu boyutuyla İstanbul'un hak ettiği değere, o yaratıcı insanlara fırsat tanıyan alanlara kavuşması için, çok bilimsel, teknik ve anlamlı bir süreci İstanbullulara hediye edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Hasanpaşa Gazhanesi ve Müze Gazhane

Osmanlı endüstriyel mirasının önemli örneklerinden biri olan Hasanpaşa Gazhanesi, 1891 yılında Anadolu Yakası'nın havagazı ihtiyacını karşılamak amacıyla açıldı. 1993 yılında İstanbul'da doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla üretime son vererek atıl halde bırakıldı.

Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık endüstri mirasında; iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanlar yer alıyor.