Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity’ serisi Trendyol Sanat’ta

Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının limitli edisyon eserini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Eserlerinde geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan Ekrem Yalçındağ’ın limitli edisyon ‘Infinity’si 20 Ekim itibarıyla GLOBART işbirliğiyle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

Ekrem Yalçındağ’ın tuvalleri, bu kez alüminyum plaka üzeri dijital ve serigrafi baskı teknikleriyle üretilerek yaşam alanlarına taşınıyor. Ekrem Yalçındağ’ın yalnızca 100 adet ürettiği 50 x 40 cm boyutlarındaki bu eseri sanatçının imzasıyla özel dayanıklı kutularda eser sahiplerine gönderilecek.

Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerini mobil uygulaması ve internet sitesinden sanat severlerle buluşturuyor.