“El-emin; samimiyet ve güven” temalı hadislerden “Kırk Hadis” levhaları
Yıldız Holding, hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından yazılan “Kırk Hadis” levhalarını ziyarete açtı. Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle oluşturulan sergideki Kırk Hadis hat levhaları, 5 Şubat’a kadar ücretsiz olarak görülebilecek.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.