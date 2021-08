Elite World Hotels, Turkcell Platinum konserlerinin konaklama sponsoru oldu

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021 konser serisinin altıncısı 21 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başladı. 26 Kasım’a kadar devam edecek organizasyonun bu yılki konaklama sponsoru ise Elite World Hotels oldu.

Konserler serisi, 21 Ağustos-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Aspendos Arena ve Volkswagen Arena’da düzenleniyor.

Konserler ve Tarihleri şöyle:

31 Ağustos 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin

21 Eylül 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin (Aspendos - Antalya)

2 Ekim 2021: An Epic Symphony & KARSU

10 Ekim 2021: An Epic Symphony & Manga

18 Ekim 2021: Best Of SoundTrack Symphony & Okan Bayülgen

29 Ekim 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin

26 Kasım 2021: An Epic Symphony & Gaye Su Akyol