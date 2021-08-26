Elite World Hotels, Turkcell Platinum konserlerinin konaklama sponsoru oldu
Elite World Hotels, Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konser serisinin konaklama sponsoru oldu.
Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021 konser serisinin altıncısı 21 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başladı. 26 Kasım’a kadar devam edecek organizasyonun bu yılki konaklama sponsoru ise Elite World Hotels oldu.
Konserler serisi, 21 Ağustos-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Aspendos Arena ve Volkswagen Arena’da düzenleniyor.
Konserler ve Tarihleri şöyle:
31 Ağustos 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin
21 Eylül 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin (Aspendos - Antalya)
2 Ekim 2021: An Epic Symphony & KARSU
10 Ekim 2021: An Epic Symphony & Manga
18 Ekim 2021: Best Of SoundTrack Symphony & Okan Bayülgen
29 Ekim 2021: An Epic Symphony & Hayko Cepkin
26 Kasım 2021: An Epic Symphony & Gaye Su Akyol