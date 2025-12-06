Elon Musk'ı robot köpek yaptılar

Asıl adı Mike Winkelmann olan ve Beeple mahlasıyla tanınan dijital sanatçı, Art Basel Miami Beach’te dikkat çeken bir enstalasyona imza attı. “Regular Animals” adlı projede, her biri 100 bin dolar değerinde robot köpekler kullanıldı. Bu köpeklerin başları Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Pablo Picasso ve Andy Warhol gibi sanat ikonlarının yüzlerini taşıyor.

Yapay zeka ve mizah bir arada

Plexiglass bir alan içinde dolaşan robot köpekler, göğüslerine yerleştirilen kameralarla görüntüler topluyor. Bu görseller yapay zeka tarafından işlenerek baskıya dönüştürülüyor. Üretilen 256 baskının her biri QR kod içeriyor ve alıcılara ücretsiz NFT kazandırıyor. NFT’ler ise esprili bir şekilde “Excrement Sample” (Dışkı Örneği) etiketli poşetlerle sunuluyor.

NFT çılgınlığının yayılmasında önemli rol oynadı

Beeple, projede kendi yüzünü taşıyan bir robot köpeğe de yer verdi. Sanatçı bu hamleyi “cesurca” olarak nitelendirirken, kendi portresini taşıyan robot köpeğin serginin ilk satılan eseri olması onu da şaşırttı.

Bu çalışma, Beeple’ın sanat dünyasının merkezine ikinci kez oturuşu oldu. Sanatçının 2021’de 69 milyon dolara satılan dijital kolajı, NFT çılgınlığının küresel ölçekte yayılmasında önemli rol oynamıştı.