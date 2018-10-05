En İyi Film ödülünü İran yapımı 'Üç Yüz' aldı

05 Ekim 2018

55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces"a verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Cam Piramit'te yapıldı.

Mike Downey'in direktörlüğünü yaptığı, 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı.

"En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.

Yerli ve yabancı çok sayıda oyuncu ve sinemacının katıldığı törenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı Menderes Türel, sinema dolu güzel bir festivalin daha sonuna gelindiğini söyledi.

İnsanı ve sevgiyi konu alan güzel bir festival yaparken, insanlık dışı bir terör saldırısıyla 8 askerin şehit verildiğini ifade eden Türel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilediğini bildirdi.

Bu topraklarda binlerce yıldır din, dil, etnik farkı bilmeden barış ve huzur içinde yaşandığını aktaran Türel, "Birinci Dünya Savaşı'nda acılar yaşadık. Yıllardan beri bir insanlık suçu olan terör sorunuyla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz hala hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlığı kucaklıyoruz." dedi.

Antalya'nın dünyanın her yerinden milyonlarca insanı birlikte yaşatan bir barış ve huzur şehri olduğunu vurgulayan Türel, dünyanın en güzel ve en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu, her zaman da öyle kalacağını dile getirdi.

Antalya Film Festivali'ni 55'inci yılına getiren Antalya halkına sevgi, saygı ve teşekkürlerini sunduğunu anlatan Türel, festivalde yaklaşık bin 200 konukla bir araya gelindiğini, festivalde gösterilen filmleri de yaklaşık 34 bin 900 kişinin izlediğini söyledi.

Türel, bunun hem büyük bir gurur kaynağı hem de büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Antalya'yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak için yeni bir hedef koyduklarına değinen Türel, "Her türlü sıkıntıya rağmen bu hedefe doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte Boğaçayı film platolarını inşallah hayata geçireceğiz. Uluslararası sinema kompleksi geniş bir coğrafyada sinemanın kalbi olacak. Gelecek yıl Türkiye Sinema Ödülleri'ni başlatacağız. Bir festival sarayı projemizi de inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses'e "Onur Ödülü"

Gecede Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü "Göç Mevsimi/Birds of Passage"a" filmine verildi.

"Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl de "O türkü söylediği zaman hangimizin gözleri dolmaz. Ben onun sesini çok özledim. 50 yıldır yeri dolmadı." dedi.

"Onur Ödülü" alan bir diğer oyuncu ise ABD'li aktör Eric Roberts oldu. Roberts, onur ödülü almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bize genç film yapımcılar gerekiyor. Antalya siz bize genç yapımcılar bulmanız gerekiyor." diye konuştu.

Cem Yılmaz'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ödülünü Nebahat Çehre ve Ozan Güven'in elinden alan Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür." diye konuştu.

Ozan Güven de "Bir plaket olsaydı ben de sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülü vermek isterdim, teşekkür ederim." dedi.

"Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü", Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz'a, "Jüri Özel Ödülü", Derek Doneen'in yönettiği "Kailash" filmine verildi. Yönetmen katılamadığı için ödülü alan festivalin direktörü Mike Downey, jürinin hassasiyet göstererek, dereceye giren filmleri belirlediğini söyledi.

En İyi Film" ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova'ya, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea'ya gitti.

"En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.

Kaynak: AA