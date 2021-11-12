‘En iyiler’ ödüllerini aldı

Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de düzenlenen ödül gecesinden yansıyan ayrıntılar ve fotoğraflar, DÜNYA Kitap’ın bu ayki sayısında takip edilebilir.

‘Arolat’ın Kitaplığı’nda, iktisatçı, düşünür İdris Küçükömer’e ilişkin yayımlanan saygı kitabı yer alıyor. Sivil Toplum Uç Beyi adını taşıyan eserde, vefatının 25’inci yılında İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti’nin düzenlediği iki oturumdan oluşan panel ve öncesinde yapılan konuşmalar bir araya getiriliyor. Kitapta, Asaf Savaş Akat, Osman Saffet Arolat, Ömer Faruk Çolak, Ahmet Güner Sayar, Sedat Murat, Vahap Adıyaman, Ertuğrul Günay, Gökhan Atılgan, Kurtuluş Kayalı, Masis Kürkçügil, Murat Özyüksel, Kenan Çamurcu, Dinç Alada, Yüksel Yaman ve Selahattin Yıldırım’ın katkıları bulunuyor.

Hakan Güldağ, Ekonomi Kitaplığı köşesinde şirket değerleme ustası finans profesörü Aswath Damodaran’ın ilgi gören kitabı hakkında yazıyor. Damodaran’ın imzasını taşıyan Anlatılar ve Sayılar, dünyanın güçlü şirketlerini hikaye tarzı anlatımıyla kamuoyu ile buluşturuyor.

Handan Sema Ceylan, ’Ne Okumalı’da sinema ve edebiyat dünyasını yakınlaştırıyor. Yazıda, İstanbul Film Festivali ve Goethe-Institut işbirliğiyle Alman sinemasının güncel filmlerinin yer aldığı etkinlikte izleyici ile buluşan Schachnovelle-Satranç ‘tan yola çıkarak, Stefan Zweig’in Satranç kitabına uzanıyor. Ceylan yazısında, filmin yönetmeni Philipp Stölzl’ün daha önceden İbn-i Sina’yı anlatan bir film çektiğini de not ediyor.

Faruk Şüyün, ‘Kopuk Kopuk’da Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun kurduğu, babası Vitali Hakko’nun kapsamlı koleksiyonlarını içeren Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin 10’uncu yılında Atatürk Kültür Merkezi’ne taşındığı bilgisini aktarıyor. Kenan Kocatürk'ün Yayıncılar Birliği Başkanlığı’na yeniden seçilmesine dair haberin de yer aldığı köşesinde Şüyün, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu imzasını taşıyan Tehlikeli Tırmanış kitabının bu ay Mundi Yayınları’ndan çıkarılacağı haberini de okurları ile paylaşıyor.

Mustafa Kemal Çolak, köşesine felsefe eğitmeni, yazar Dr. Özge Özdemir’i konuk ediyor. Çocuklara yönelik felsefe kitapları yazan, atölye çalışmaları yürüten Özdemir, “Çocuklarla, 5-6 yaştan itibaren felsefe yapılabilir” diyor.