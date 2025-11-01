Engin Çağlar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Engin Çağlar'ın hayat hikâyesi...
Türk sinemasına damga vuran aktörlerden Engin Çağlar’ın ölüm haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Usta aktör 85 yaşında hayatını kaybederken, genç kuşak “Engin Çağlar kimdir” sorusuna yanıt arıyor. Sinemaseverler ise “Engin Çağlar neden öldü, hastalığı neydi” gibi soruları soruyor…
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Engin Çağlar'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sinemaseverler "Engin Çağlar neden öldü", "Engin Çağlar'ın hastalığı neydi" sorularının yanıtlarını merak ediyor.
Usta aktöre dün İstanbul Şişli'deki evinin önünde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Motosiklet çarpması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Engin Çağlar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Peki Engin Çağlar kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
Ağustos 1940 İstanbul doğumlu Engin Çağlar, Robert Kolej’de okudu.
Askerliğini 1965-1967 arasında KKTC’de yapan Çağlar, terhis sonrası Ses Dergisi’nin yarışmasına girdi ve 2’nci oldu.
Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başlayan Engin Çağlar, 1969'da Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı.
Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı.
Altın Portakal Ödülü'ne değer görüldü
Engin Çağlar 2011 yılında 48’nci Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne değer görüldü.
2017’de ise 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri’nde de Sinema Onur Ödülü’ne layık bulundu.
Engin Çağlar'ın rol aldığı filmler:
1968: Kadın Değil Baş Belası
1968: Öksüz
1969: Bana Derler Fosforlu
1969: Çingene Aşkı Paprika
1969: Hüzünlü Aşk
1969: Kınalı Yapıncak
1969: Allah Aşkı Yarattı
1969: Günah Bende mi?
1969: Ninno
1969: Ömür Boyu
1969: Vatansızlar
1969: Yalnız Adam
1969: Yaşamak Ne Güzel Şey
1970: Babaların Günahı
1970: Civan Ali
1970: Kafkas Şahini
1970: Paralı Askerler
1970: Son Günah
1970: Yaban Gülü
1970: Afacan
1970: Deliormanlı
1970: Hippi Perihan
1970: İntikam Derler Adıma
1970: Kanlı Kader
1970: Komando Memet
1970: On Kadına Bir Erkek
1971: Feride
1971: Afacan Küçük Serseri
1971: Beyaz Kelebekler
1971: Makber
1971: Rüzgâr Murat
1972: Bir Garip Yolcu
1972: Rüyalar Gerçek Olsa
1972: Damdaki Kemancı
1972: Karmen
1972: Satılık Kadın
1972: Sen Alın Yazımsın
1972: Süreyya
1973: Dağdan İnme
1973: İntizar
1974: Almanya’da Bir Türk Kızı
1974: Çam Sakızı
1974: Hasret
1974: Talihsiz Yavrum
1981: Ümmiye / Sevdiğim Sensin
1983: Çile Dünyası
1983: İlişki
1984: Hüzün
1984: Şaşkın Gelin
1985: Yetim
1986: Dağlı Güvercin
1986: Gariplerin Şarkısı
1986: Yuvaya Dönüş
1988: Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan
1989: El Kızı
1993: Ağlama Sevgilim
1993: Anne ve Kızı
1993: Seni Kaybedersem
1994: Minnet Borcu
1996: Bir Şenliktir Yaşamak
1997: Ana Kuzusu
1997: Yasemin
1998: Mualla
2000: Süper Kurşunsuz
2001: Cinayetin Sırrı
2001: Günah
2003: Dilan
2003: Yeşilçam Denizi
2004: Büyük Buluşma
2006: Kılıbıklar Mahallesi
2007: Hicran Sokağı
2008: Kırmızı Işık
2009: Geniş Aile
2009: IV. Osman
2010: Gül ve Peri
2012: Gece Yolcuları Recep ile Selena
2015: Bitmeyen Aşk