Engin Çağlar kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Engin Çağlar'ın hayat hikâyesi...

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Engin Çağlar'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sinemaseverler "Engin Çağlar neden öldü", "Engin Çağlar'ın hastalığı neydi" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Usta aktöre dün İstanbul Şişli'deki evinin önünde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Motosiklet çarpması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Engin Çağlar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Peki Engin Çağlar kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

Ağustos 1940 İstanbul doğumlu Engin Çağlar, Robert Kolej’de okudu.

Askerliğini 1965-1967 arasında KKTC’de yapan Çağlar, terhis sonrası Ses Dergisi’nin yarışmasına girdi ve 2’nci oldu.

Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç'ın Öksüz filmiyle başlayan Engin Çağlar, 1969'da Orhan Aksoy'un yönettiği Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile oynayarak tanındı.

Hulki Saner ile anlaştıktan sonra Metin Erksan'ın yönettiği filmlerde göründü ve 1974 yılında sinemayı bıraktı.

Altın Portakal Ödülü'ne değer görüldü

Engin Çağlar 2011 yılında 48’nci Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne değer görüldü.

2017’de ise 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri’nde de Sinema Onur Ödülü’ne layık bulundu.

Engin Çağlar'ın rol aldığı filmler:

1968: Kadın Değil Baş Belası

1968: Öksüz

1969: Bana Derler Fosforlu

1969: Çingene Aşkı Paprika

1969: Hüzünlü Aşk

1969: Kınalı Yapıncak

1969: Allah Aşkı Yarattı

1969: Günah Bende mi?

1969: Ninno

1969: Ömür Boyu

1969: Vatansızlar

1969: Yalnız Adam

1969: Yaşamak Ne Güzel Şey

1970: Babaların Günahı

1970: Civan Ali

1970: Kafkas Şahini

1970: Paralı Askerler

1970: Son Günah

1970: Yaban Gülü

1970: Afacan

1970: Deliormanlı

1970: Hippi Perihan

1970: İntikam Derler Adıma

1970: Kanlı Kader

1970: Komando Memet

1970: On Kadına Bir Erkek

1971: Feride

1971: Afacan Küçük Serseri

1971: Beyaz Kelebekler

1971: Makber

1971: Rüzgâr Murat

1972: Bir Garip Yolcu

1972: Rüyalar Gerçek Olsa

1972: Damdaki Kemancı

1972: Karmen

1972: Satılık Kadın

1972: Sen Alın Yazımsın

1972: Süreyya

1973: Dağdan İnme

1973: İntizar

1974: Almanya’da Bir Türk Kızı

1974: Çam Sakızı

1974: Hasret

1974: Talihsiz Yavrum

1981: Ümmiye / Sevdiğim Sensin

1983: Çile Dünyası

1983: İlişki

1984: Hüzün

1984: Şaşkın Gelin

1985: Yetim

1986: Dağlı Güvercin

1986: Gariplerin Şarkısı

1986: Yuvaya Dönüş

1988: Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

1989: El Kızı

1993: Ağlama Sevgilim

1993: Anne ve Kızı

1993: Seni Kaybedersem

1994: Minnet Borcu

1996: Bir Şenliktir Yaşamak

1997: Ana Kuzusu

1997: Yasemin

1998: Mualla

2000: Süper Kurşunsuz

2001: Cinayetin Sırrı

2001: Günah

2003: Dilan

2003: Yeşilçam Denizi

2004: Büyük Buluşma

2006: Kılıbıklar Mahallesi

2007: Hicran Sokağı

2008: Kırmızı Işık

2009: Geniş Aile

2009: IV. Osman

2010: Gül ve Peri

2012: Gece Yolcuları Recep ile Selena

2015: Bitmeyen Aşk