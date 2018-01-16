Enis Batur Tanpınar'ı anlatacak
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen Tanpınar Konferansları’nın ikinci konuğu yazar Enis Batur.
Fatih’te bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, 27 Ocak Cumartesi günü Tanpınar Konferansları’nın ikinci oturumuna ev sahipliği yapacak.
‘Memnu Mıntıkaya Bacadan Girmek’ başlıklı konferansın konuşmacısı yazar Enis Batur.
Saat 15.00'te başlayacak etkinlik ücretsiz.
Tanpınar Konferansları’nın ilk etkinliği Hasan Bülent Kahraman’ın katılımıyla 13 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.