ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Enis Batur Tanpınar'ı anlatacak

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen Tanpınar Konferansları’nın ikinci konuğu yazar Enis Batur.

Enis Batur Tanpınar'ı anlatacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Fatih’te bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, 27 Ocak Cumartesi günü Tanpınar Konferansları’nın ikinci oturumuna ev sahipliği yapacak.

‘Memnu Mıntıkaya Bacadan Girmek’ başlıklı konferansın konuşmacısı yazar Enis Batur.
Saat 15.00'te başlayacak etkinlik ücretsiz.

Tanpınar Konferansları’nın ilk etkinliği Hasan Bülent Kahraman’ın katılımıyla 13 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

enis batur ahmet hamdi tanpınar

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.