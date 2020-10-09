Erşan Kuneri dizisi ne zaman başlayacak?
Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri merakla bekleniyor. Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisi 2021'de izleyicilerle buluşacak.
G.O.R.A. ile Arif v 216 filmlerinde yer alan Cem Yılmaz'ın fenomen karakteri Erşan Kuneri yakın zamanda dizi olarak izleyici karşısında olacak. Erşan Kuneri dizisi merakla beklenirken, Yılmaz diziye dair detayları paylaştı.
NTV'de yayınlanan "Gece Gündüz" programına konuk olan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisi hakkında detayları paylaştı.
İlk defa bir dizi yapmak istediğini söyleyen Cem Yılmaz, dizinin tutması halinde 8 bölüm daha yapacaklarını söyledi. Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisi için, "İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.
Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak Erşan Kuneri dizisi, 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak.