Erzurum Kongre Binası yıkılmayacak, güçlendirilerek restore edilecek

Milli Mücadele’nin simge mekânları arasında yer alan tarihi Erzurum Kongre Binası’nın geleceğine dair değerlendirme süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilgili birim, bilimsel raporlar ve kurul incelemeleri doğrultusunda yapının korunarak yaşatılacağını açıkladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı raporlar ve Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun incelemeleri sonucunda, binanın mevcut mimari unsurlarının ayakta olduğu ve yapısal sorunlarının güncel güçlendirme teknikleriyle giderilebileceği tespit edildi.

Rekonstrüksiyon reddedildi, restorasyona onay

Kurul, ICOMOS ilkeleri ve 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli yapılarda temel yaklaşımın “yıkmadan onarmak” olduğunu vurguladı. Bu nedenle rekonstrüksiyon önerisi uygun bulunmadı, güçlendirme esaslı restorasyon sürecinin yürütülmesine karar verildi.

Restorasyon projesi ve teknik rapor hazırlanarak kurula sunulacak. Süreç tamamlanana kadar can ve mal güvenliği için önlemler alınacak, yapı geçici süreyle kullanıma kapalı tutulacak.

Erzurum Kongre Binası, özgün mimari kimliği korunarak güçlendirme çalışmalarıyla gelecek kuşaklara taşınacak.