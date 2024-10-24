Esenler Film Festivali başvuruları başladı! 3 kısa filme toplam 240 bin lira ödül verilecek

Esenler Belediyesi tarafından 13-17 Aralık'ta düzenlenecek festival, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli sinemacıyı Esenler'de buluşturacak. 13-17 Aralık'ta düzenlenecek festivalde, kısa film projelerinin yapım öncesi desteklendiği kategoride, ödüle değer bulunan 3 projeye, toplam 240 bin lira destek sağlanacak.

Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni yetenekleri yüreklendirmek amacıyla oluşturulan kategoride, ön jürinin seçtiği finalist projeler, sinemanın deneyimli isimlerinden oluşan ana jürinin karşısına çıkacak.

Yapım ve post prodüksiyon destekleri

Kısa filmciler için nakit ödüllerin yanı sıra film yapım ve post prodüksiyonun çeşitli alanlarında ayni destek de sağlanacak. Ayni desteklere ilişkin ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Yapım desteğine, Türkiye'den yapımcı ve yönetmenler, tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın, kısa metraj film senaryolarıyla katılabilecek. Başvurular, 15 Kasım'a kadar festivalin web sitesinden yapılabilecek.