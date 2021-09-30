Evliliğin kitabı çıktı

Evlilik öncesi çiftlerin dikkat etmesi gereken konuların ele alındığı, Yaşam koçu Murat Çuhadar ve sosyal çalışmacı Memet Sonuç’un birlikte yazdıkları Evlilik Okulu piyasaya çıktığı ilk hafta itibarıyla satış rekoru kırdı. Nasıl evlenilir, kiminle evlenilir, evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken kriterler, evlilik sürecindeki uyum süreçleri, ilişki kalitesinin yükselişi ile ilgili metodlar ve analiz bilgilerinin yer aldığı kitap günümüzde dejenere olmuş aile kurulum yapısına önemli bir rehabilite ve rehberlik kitabı olarak gösteriliyor.

Evlilik Okulu kitabı toplumumuzda ne yazık ki anlamını yitirmeye başlayan aile kutsiyeti kavramı çerçevesinde günümüz evliliklerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara sebep olan anlayış ve algı mekanizmaları ele alınarak okuyucunun sorgusal bir süreç sonucunda kendi evlilik hayatına dair pozitif bakış açıları geliştirmesi hedeflenmiştir.

Aile yapımızı ön yargı ve çağa ayak uyduramayan kültürel davranışlardan uzaklaştırarak, kurallarını kendimizin belirlediği güçlü saç ayaklarına sahip kutsiyet içerikli aile içi anayasa ile belirlenmesine işaret eden yazarlar, kuralsız ilişkilerin facia sebeplere davetiye çıkardığına işaret etmişler.

Evlilik, yaşam sürecimizde ikinci doğumu ifade etmektedir. Bu sebeple evlilik sürecinde hayata olumlu bakmayı, çözümcül yaklaşmayı ve küçük istasyonlarda durmamayı kendimize şiar edinmeliyiz diyen kitapta birbirinden vurucu spotlar göze çarpmakta.

Psikolojik danışmanlar, aile ve çift terapistleri ve sosyologların da yazım desteği verdikleri kitap 2021 yılına damga vurmaya aday olarak gösteriliyor. Ailelerin kutsal çatı yapısındaki temel korunma yöntemlerinin işlendiği kitap tüm kitap evlerinde ve internet sitelerinde satışa sunuldu.