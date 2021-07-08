Fatih Elibol’dan okuyucusunun koçu olan eser: Gelecek Bugün Başlar

Dünya liderlerinin mentor koçu olan MCC (Master Certified Coach) unvanıyla bu alanın sayılı isimleri arasında bulunan Fatih Elibol, ilk kitabı “Gelecek Bugün Başlar” ile okurların karşısına çıktı. Elibol, Edisyon yayınevinden çıkan eserinde istedikleri hayatı yaşamaları için okurları önce kendi iç yolculuklarına davet ediyor. Bu yolculuğu “Kendini görmek için kendi içine bak” sözleriyle tanımlayan lider koçu, okura hayatını yaratmak için kendi kendine nasıl koçluk edeceğini gösteriyor. Kitapta anlatılan uygulamalar, okurun hayatında değiştirmek istediği alanlarla ilgili düşünmesine, düşünürken yazarak çalışmasına olanak tanıyor.

“İnanmadığınız hiçbir şey olamazsınız”

Aynı zamanda AB ve Ingiltere parlamentosunun mentör koçu olan MCC Fatih Elibol, başkalarının hayatına dokunmaya, kendi hayatını değiştirip arzu ettiği hayata kavuşmasıyla birlikte karar verdiğini söyleyerek kitabın çıkış noktasını anlattı: “İnsan önce kendini tanımalı, nelere sahip olduğunu ve özünü görmeli ki hayatını yönlendirebilirsin. Bunun için önce zihinlerini tanımaları gerekiyor. Ben de tıpkı koçluk seanslarında olduğu gibi, okurun önce kendini, sonra çevresini ve iletişimini tanıması için atması gereken adımları gösteriyorum. Ardından bu yolda ona eşlik ederek hayatlarını dönüştürmenin anahtarını kendi ellerine teslim etmeyi amaçlıyorum. Ve daima şunu özümsemeleri için çalışıyorum: İnanmadığınız hiçbir şey olamazsınız.”

“Kendilerini yeniden istedikleri gibi var edebilecekler”

Kişilerin kendisini tanımasının hem iş hem de özel yaşamlarında bilinçli başarılar elde etmek için önemli olduğuna da dikkat çeken MCC Fatih Elibol, “Temel koçluk becerilerine yönelik verdiğimiz eğitimlerde “Fark et, Algıla, Hakim ol, Başar!'' mottosuyla katılımcıların öz potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluruz. Böylece çevrelerini analiz etmelerini, iletişim becerilerini güçlendirmelerini ve her alanda bilinçli başarılar elde edebilmelerini sağlıyoruz. Kitapta da okurlara rehberlik ederek kendilerini fark etmelerine yardımcı oluyor, ‘Önce kendini göreceksin, sonra başkalarının seni görmesini sağlayacaksın’ diyorum. Çünkü iç seslerine kulak vererek neyi yaşamayı seçtiklerini irdelediklerinde, çıkış yollarının da kendilerinde gizli olduğunu fark edecek ve kendilerini yeniden, istedikleri gibi var edebilecekler.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...