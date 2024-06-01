Fatih’in hayatı, minyatürlerle Fatihname sergisinde canlanıyor

Çağ açıp çağ kapatan büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaşam öyküsü, minyatür sanatı aracılığıyla “Fatihname” sergisinde yeniden hayat buluyor. İstanbul Lale Müzesi’nde kapılarını açan bu özel sergi, Algan Sanat Grubu’nun titiz çalışmalarıyla hazırlandı ve tarihe ilgi duyan herkesi bekliyor.

Sergideki eserler, tarih uzmanlarının bilgi ve denetimleri ışığında, belgeler ve gerçek bilgilere dayanarak hazırlandı. Prof. Dr. Mesut Aydıner, Doç. Dr. Ömer İşbilir, Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ, Akif Kuruçayır, Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ve Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun’un danışmanlığında oluşturulan sergi, hem içerik hem de görsellik açısından akademik bir referans niteliği taşıyor.

“O dönemin psikolojisini yansıtmaya çalıştık”

Serginin usta sanatçısı Reza Hemmatirad ve 9 öğrencisinin hazırladığı 64 adet eser, büyük bir titizlikle ve uzun bir süreçte ortaya çıktı. Hemmatirad, sergiyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Sekiz seneden fazla bir zamanda aralıklı olarak çalışarak eserleri meydana getirdik. Hikâyeler üzerinden değil, akademik belgeler ve danışman hocalarla birlikte çalışarak bu minyatür eserlerini yaptık.

Padişahın doğumundan vefatına kadar en önemli hadiseleri, hayatının ve imparatorluğunun seyrini değiştiren olayları minyatürlerle anlattık. Mesela Fatih, sarayda değil sıradan bir köşkte doğmuş. Çocukluğunda çok hareketliymiş. Öte yandan minyatürlerin hepsini klasik üslupla yapmaya gayret ettik ama günümüzün sanat tavrını da yansıttık. Bazı eserlerin sadece tasarımı aylar sürdü. Zira danışmanlarımız, bazen yeni belgeler buldular ve eserleri ona göre tekrar hazırlamak durumunda kaldık.

O dönemin psikolojisini yansıtmaya çalıştık.” “Fatihname” sergisi, ziyaretçilere sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatına dair derinlemesine bir bakış açısı da kazandırıyor. Minyatürlerin her biri, döneminin konjonktür ve teamüllerine uygun olarak hazırlanmış ve tarih meraklıları için adeta birer bilgi hazinesi niteliğinde. Sergi, Fatih Sultan Mehmet’in yaşam öyküsünü sanatsal ve akademik bir perspektiften keşfetmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.