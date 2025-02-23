Ferhat Göktaşlar, Radyo Boombox’taki “Rap Sahne” Programıyla gündemde!

Her hafta içi her gün yayınlanan ve rap müzik sahnesinden birçok ünlü ismin katıldığı “Rap Sahne”, sanatçıların kariyer yolculuklarından müziğe bakış açılarına kadar birçok konuyu masaya yatırıyor. Samimi sohbetlerin, özel performansların ve sektöre dair çarpıcı analizlerin yer aldığı program, rap dünyasının perde arkasına ışık tutuyor.

Ferhat Göktaşlar’ın sunumuyla daha da güçlü hale gelen “Rap Sahne”, sadece rap dünyasını takip edenler için değil, hip-hop kültürüne ilgi duyan herkes için kaçırılmayacak bir içerik sunuyor.

Hafta içi her gün Radyo BoomBox’ta yayınlanan “Rap Sahne”, rap müziğin en iyilerini bir araya getirirken, Ferhat Göktaşlar’ın sektördeki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk rap dünyasının en özel anlarına tanıklık etmek için “Rap Sahne”yi izlemeye davet ediyor.