Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı

21 Ocak 2019

Financial Times gazetesinde bugün yayınlanan "İstanbul'da yaşamak için 5 neden" başlıklı makalenin ilk sırasında İstanbul Bienali ile İstanbul Modern yer aldı.

Jessie Williams'ın imzasını taşıyan haberde, İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edilerek, İstanbul'un köklü tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğu vurgulandı.

İstanbul'un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, "Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021'de yeniden açana kadar, ziyaretçiler müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu'na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Makalede, uluslararası sanat takviminde yer alan en önemli etkinliklerden birinin ise İstanbul Bienali olduğu vurgulanırken, "İstanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım'da gerçekleşecek. 1987'de başlayan ve bu yıl 16.sı gerçekleşecek bienal, Türkiye ve dünyadan çağdaş sanatçıları tanıtıyor" görüşlerine yer verildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım'da düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times'ın yanı sıra The Telegraph'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınları tarafından 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösterildi. Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'un küratörlüğünde yapılan bienal, "Yedinci Kıta" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2023'e kadar global finans alanında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma kararlılığı haberin ikinci başlığı olarak değerlendirilirken, simitten kahvaltıya, pideden kebaba İstanbul'un yemek kültürü üçüncü başlık olarak sunuldu.

"Keyif" kelimesinin Türkçe anlamına da dikkatin çekildiği yazıda dördüncü sırada, "Keyif, İstanbul'un evlerinde ve kafelerinde oldukça ciddiye alınan ulusal bir zaman değerlendirme biçimi. Herkesin keyif alma biçimi farklı olsa da çay içmek ve baklava yemek genellikle keyif almanın ortak paylaşımı" olduğu ifade edildi.

İstanbul sokaklarının, kentin zengin tarihini gösteren görsel şölen sunduğunu dile getiren Williams, beşinci başlıkta da, günümüzün bazı modern tasarımlarının yanında Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi mekanlarda köklü tarihi geçmişin görülebildiğini aktardı.

Kaynak: AA