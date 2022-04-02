Fındıklı kültür sanat alanında geleneklerini 'MECİ' ile geleceğe taşıyacak

Hakan ÖZBEK

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Fındıklı'da Ercüment Ş. Çervatoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kültür-sanat alanındaki faaliyetler ciddi oranda artarken, bu etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. Fındıklı'da 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında 1. Viçe Kitap Günleri düzenlenecek.

Meci kültürünü yeniden canlandırmak isteyen ve bu amaçla Fındıklı'da pek çok etkinliği 'Meci' ile kültürüyle yapmaya gayret gösteren Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile 1. Viçe Kitap Günleri öncesinde bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sizin belediye başkanı olarak seçilmenizin ardından kültür-sanat alanındaki faaliyetlerde bir artış yaşandı. Şimdi ise Viçe Kitap Günleri ile yeni bir etkinliğe imza atıyorsunuz. Fındıklı'da daha önce yapılmamış bir etkinliğin planlanma süreci nasıl geçti?

Öncelikli toplumsal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet etmek demek sadece klasik anlamda yürütülen hizmetler değildir. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.” ifadesi ile bizlere ışık tutan ulu önderimizin izinde kültür sanat alanında geleneklerimizi geleceğimize taşıma amacıyla MECİ (İmece) anlayışıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Çocuklarımızın okuma alışkanlığının her gün düştüğü bir ortamda okuma alışkanlığımızı yükseltmek amacını taşımaktayız. Orta okul öğrencilerimize kitap dağıtmıştık. Bu kitaplardan birinden esinlenerek tiyatro oyunu çıkarıp yazarımıza ulaşmışlar. Bu bizi umutlandırdı ve ilçemizde Kitap MECİ başlığı altında Viçe 1. Kitap Günlerini Yayıncılar Kooperatifi ile birlikte düzenlemeye karar verdik.

İlçede halkımıza bir çağrı yaparak bir komite oluşturduk ve bu komite ile birlikte belediyemizin etkinliğini planlamaya başladık.

"Nerede edebiyat varsa, orada umut vardır." demiş Camus. Bu bilinçle ilçemizde eksik olan Halk Kütüphanesini oluşturabilmesinin adımını da atmış olacağız.

Rize'de ilk kitap fuarı 2018'de yapıldı ancak merkezin dışında kalan ilçelerde böyle bir etkinlik olmadı. Fındıklı'da yapılan bu etkinlik tüm kent için de önemli bir organizasyon olacak sanırım?

Evet, öyle olmasını planlıyoruz. Artvin -Rize arası tüm halkımızın bu etkinliğe ulaşabilmesinin alt yapılarını da hazırlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da yapmış olduğumuz etkinliklere çevre ilçelerimizden ilgi de oldukça yoğundu. Kültür, sanat, edebiyat alanındaki faaliyetlerimizden tüm bölgemizin faydalanması hepimizin yararına. Bir amacımız da buydu zaten. Bu anlamda Rize ve Artvin bölgesindeki okullarımıza ve okullarımıza indirim kuponları dağıtacağız ve başvurular olursa ücretsiz ulaşım planlamaktayız.

Programa dair detaylar henüz paylaşılmadı ancak Yayıncılar Kooperatifi ile birlikte yapılan organizasyonda söyleşiler, imza günleri, atölyeler, müzik ve şiir dinletileri, çocuklar için etkinlikler olacak. Bu etkinlikleri biraz detaylandırabilir misiniz?

Birkaç gün içinde tüm programı duyurmuş olacağız. Yurttaşlarımız birçok yayınevinden kitaplara ulaşabilecekken aynı zamanda da birçok yazar, şair, gazeteci vb. ile de buluşmuş olacak. Bir hafta sürecek Kitap Günleri etkinliklerimizin her gününde çocuk atölyeleri, imza günleri, öğleden sonra ve akşam iftardan sonra olmak üzere söyleşiler, şiir geceleri ve açılış ve kapanışta konserlerimiz olacak.

Viçe Kitap Günleri önümüzdeki yıllarda devam edecek mi? Devam edecekse nasıl bir yol izlenecek? Kapsamı genişleyecek mi?

Yıllarca kültür, sanat ve edebiyat alanında etkinliklerin yapılmadığı ve bu anlamda yoksun bırakılan ilçemizde ve aslında bölgemizde son üç yılda en çok kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştiren belediye olduk. Bu etkinliğimizi Toplumcu belediyecilik anlayışıyla tüm işlerimizde olduğu gibi yine Meci’yle gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımızla, gönüllü kültür ve sanat danışmanlarımızla, sanatçı dostlarımızla, meclislerimizle ve elbette Fındıklı halkıyla birlikte… Yayıncılar Kooperatifi ile ilkini gerçekleştireceğimiz Kitap Günleri’nin de kalıcı hale gelmesini ve önümüzde yıllarda genişleyerek devam etmesini, ilçemizde bulunmayan bir de Halk Kütüphanesini oluşturmayı hedefliyoruz.

Geride kalan süreçte “MECİ” hep ön planda oldu ve bu ruhla birçok dikkat çeken çalışmaya imza atıldı. Kültür-sanat alanındaki mevcut çalışmaların dışında Fındıklı'da önümüzdeki süreçte neler göreceğiz?

Adımız da Soyadımız da Fındıklı diyerek çıktık yola. İlçemizin her alanda modern aydınlık bir Cumhuriyet kenti olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geleneklerimizin Geleceğimize taşıma anlayışını inancımızla kültür sanat alanında Ulusal ve Yerel Değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Yayla göç şenlikleri, Kitap Günleri, Yeşil Altın Gümüş Deniz festivalimizin yanında inşaatı tamamlamakta olan Turan Bulak Kültür Sanat Merkezi bittikten sonra sinema ve tiyatro alanında çalışmalarımızı hızlandıracağız. Belediyemiz bünyesinde Kadın Korosu ve Kadın Halk Oyunları ekibi kurulmuş olup tiyatro konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.