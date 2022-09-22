Fırat Tanış kök hücre bağışı kampanyasına oyunuyla katıldı

ANKARA (DÜNYA)



GEN İlaç’ın koşulsuz desteğiyle yapılan etkinliğe, Kanser Savaşçıları Derneği üyeleri, doktorlar ve Ankara’lı sanatseverler katıldı. Fırat Tanış’ın Hallacı Mansur, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Nesimi, Aşık Veysel gibi Anadolu erenlerinin eserlerini de dillendirdiği tek kişilik oyunu ayakta alkışlandı.

Salgında kök hücre bağışı azaldı, artırmak için kampanya yürütülüyor

Oyunun ardından sahneye gelen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Fırat Tanış’a kampanyaya katkısı nedeniyle teşekkür etti. Bazı kanser türleri ve sinir hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılabiliyor ancak kök hücrenin hasta ile uyumlu olması gerekiyor. Bağışçı olmak, o anda kök hücrenin alınması anlamına gelmiyor. Türkiye’de kök hücre bağışçılarının derlendiği Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen TÜRKÖK veri havuzu bulunuyor. Kök hücre ihtiyacı olduğunda bu havuzdan uyumlu kök hücre aranıyor ve ancak uyumlu olması halinde bağışçıdan kök hücre basit bir işlemle toplanıyor. Uyumlu kök hücre bulunması olasılığı düşük oranlarda gerçekleştiği için çok sayıda kişinin bağışçı olarak havuza kaydının yapılması önemli görülüyor. Prof. Dr. Mustafa Çetiner Fırat Tanış’a desteği için teşekkür ettiği gecede, “Salgın sürecinde kök hücre bağışı oranında önemli bir düşüş yaşandı. Bu da hayata tutunabilmek için ilik nakli bekleyen binlerce hasta ve hasta yakınlarını olumsuz etkiledi. Biz de bu proje ile bağış oranlarını artırmak istiyoruz. Çünkü iyilik hepimizin geninde var. Bu iyiliği harekete geçirip bağışçı olmalıyız.” dedi. Fırat Tanış da kampanyaya destek olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

GEN’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olan “İyilik Genimizde Var” projesiyle kök hücre bağışçı sayısını artırmak amaçlanıyor.