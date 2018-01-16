Fotoğrafın ustaları Z FotoFest'te buluşuyor

16 Ocak 2018

Fotoğrafçılara ilham vermek, farklı alanlardan fotoğrafçıları bir araya getirmek ve bu sanatın anlatı sınırlarını genişletmek amacıyla gerçekleştirilecek "Zeytinburnu Uluslararası Fotoğraf Festivali" (Z FotoFest), 19 Ocak'ta Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binasında başlayacak.

Genç ve usta fotoğraf sanatçılarını bir araya getirecek festivale, Yann Arthus-Bertrand, Abelardo Morell, Martin Shoeller, Philippe Echaroux, Hung Cheng-Jen, Sama Alshaibi, Matthieu Paley, Rula Halawani, Tammam Azam, Liu Yuyang, Ami Vitale, Chandan Gomes, Corey Arnold ve Greg Segall gibi dünyaca ünlü fotoğrafçılar konuk olacak.

Türkiye'den ise aralarında Kamil Fırat, Ali Haydar Yeşilyurt, Mustafa Önder, Sinan Çakmak, Dinçer Özüarap, Bekir Dindar ve Cevahir Akbaş'ın bulunduğu fotoğraf sanatçıları katılacak.

Festivalde ayrıca 50'nin üzerinde sergi, sanatçı konuşmaları, slayt gösterileri, rehberli sergi turları, söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri, fotoğraf ve belgesel film gösterimleri, seminerler ile özel atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Oksijen" teması ile düzenlenecek "Z FotoFest" etkinliğinde, çevre bilincinin fotoğraf ve sinema yoluyla anlatılması ele alınacak.

Bu yılın konuk ülkesi "Çin" olan festival, 11 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA