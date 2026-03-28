Galata Kulesi davasında karar çıktı! Mahkemeden İBB’ye ret: Mülkiyet tartışması sona erdi

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından Galata Kulesi ile ilgili mülkiyet davasında beklenen karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuleyi kendi adına tescil ettirme talebi, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararla birlikte Galata Kulesi’nin mevcut statüsü korunurken, yönetimin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kalacağı kesinleşti.

Mahkeme: Vakıf kayıtları açık ve net

Dava sürecinde incelenen resmi belgeler, kulenin vakıf mülkiyetine ait olduğunu net şekilde ortaya koydu. 1900 tarihli tapu kayıtları ile 1943 tarihli kadastro belgelerinde yapının “Kule-i Zemin Vakfı” adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Ayrıca yalnızca tapu kayıtları değil, temessük belgeleri ve diğer arşiv dokümanlarında da Galata Kulesi’nin vakıf mülkü olduğu açık biçimde yer aldı. Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıf statüsüne alındığı ve bu tarihten itibaren yönetimin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçtiği belirtildi.

Koruma statüsü ve tescil süreci

Galata Kulesi ve çevresi, 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında ise kule, 2019 yılında resmi olarak “Kule-i Zemin Vakfı” adına yeniden tescillendi. Bu süreç, yapının hukuki statüsünü güçlendiren önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

İBB’nin talebi neden reddedildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, açtığı davada kulenin belediye adına tescil edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, mevcut vakıf kayıtları, tarihi belgeler ve yürürlükteki mevzuatı dikkate alarak bu talebi uygun bulmadı.

Kararda, mülkiyetin vakıf statüsünde olduğuna ve bu statünün değişmesini gerektirecek bir hukuki dayanak bulunmadığına dikkat çekildi.

Tartışma resmen sona erdi

Mahkeme kararıyla birlikte Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin yıllardır süren tartışma hukuken son buldu.

Buna göre tarihi yapı, mazbut vakıf statüsünde kalmaya devam edecek ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeyi sürdürecek. Bu karar, İstanbul’un simge yapılarından biri için mülkiyet tartışmasını kesin olarak kapatmış oldu.