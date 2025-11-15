Galata Kulesi’nden dünyaya mesaj

Google Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, Türkiye’nin yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının geri alınmasında kaydettiği ilerlemeyi paylaştı.

Ersoy, kaçakçılığa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Sessiz kalmayacağız” mesajı verdi.

18 yılda 13 binden fazla eser geri alındı

Bakan Ersoy’un açıkladığı verilere göre; 2018’den bu yana 9 bin 62 eser, 2002’den bu yana ise toplam 13 bin 377 kültür varlığı Türkiye’ye kazandırıldı.

Yalnızca son iki yılda 2024’te bin 149, 2025’te ise 109 eser ait oldukları topraklarla yeniden buluşturuldu.

Ersoy, tüm bu çalışmaların Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkma bilincinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Galata Kulesi’nin silueti üzerine ışık yansıtmasıyla dikkat çekici bir farkındalık çalışması yapıldı.

Bu sembolik mesajla, kültür varlığı kaçakçılığına karşı toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakanlık son yıllarda yürüttüğü kapsamlı diplomasi trafiği, takip ve hukuki süreçlerle binlerce eserin “evine dönmesini” sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası iş birliklerini kararlılıkla sürdürerek Türkiye’nin kültürel mirasını koruma çalışmalarına devam ediyor.

