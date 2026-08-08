Gazeteci ve yazar Halit Kakınç hayatını kaybetti

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci ve yazar Halit Kakınç, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hayatını kaybetti. Kakınç, 2024 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kakınç’ın yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC’nin mesajında, “Üyemiz Halit Kakınç’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğimize başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Halit Kakınç kimdir?

1952 yılında Ankara’da dünyaya gelen Halit Kakınç, Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde siyaset alanında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.

Gazeteciliğin yanı sıra müzikle de ilgilenen Kakınç, Dönüşüm grubuyla birlikte 9 adet 45’lik plak çıkardı. SSCB, Romanya ve Bulgaristan’da olmak üzere üç kez yurt dışında Türkiye’yi temsil etti.

Gazetecilik mesleğine 1974 yılında adım atan Kakınç; Yeni Ortam, Son Havadis, Tercüman, Meydan, Yeni Asır ve Oda TV’de görev yaptı. Meslek hayatı boyunca Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Ekonomi Servisi Şefi, Magazin Müdürü, Genel Yayın Müdürü ve Köşe Yazarı olarak çalışan Kakınç, televizyon programları da hazırladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucuları arasında bulunan Kakınç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde iki yıl uzman gazetecilik dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümünde ise beş yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Almanca ve İngilizceden çeviri ve derleme çalışmaları da bulunan Kakınç; “Sultangaliyev ve Milli Komünizm, Destancı Kuramcı Sultangaliyev, Kızıl Cebe Rıskulov, Küresel Sorunlar, Yerkubbe, Struma, Çerkes Aşkı, Zamanın Ruhu, Kızıl Turan, Yazılmamış Bir Tarih, İnsaymun, Köle Devrimci, Deizm, Himiko ve Tanrı var mıdır?” adlı kitapları kaleme aldı.

Gastronomi kültürü yazarı ve TGC üyesi Zeynep Kakınç ile evli olan Halit Kakınç, iki çocuk babasıydı.