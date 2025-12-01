Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi turizme kazandırıldı

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirası korumak ve şehrin kalkınmasını sağlamak adına Bey Mahallesi projesini hayata geçirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Bey Mahallesi projesi, sadece tarihi yapıların korunmasına yönelik bir çalışma olmanın ötesinde, ekonomik açıdan da önemli faydalar sağlayarak, şehre yeni turist akışı getirecek, konakların işletilmesi ile yeni istihdam alanları oluşturacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak.

Başkan Fatma Şahin liderliğinde yürütülen projenin tamamlanmasıyla, tarihi yapılar çağdaş yaşama katılarak şehrin kimliğine değer katarak, turizm potansiyelinin artmasına, geleneksel el sanatları ve yaşam kültürünün canlanmasını sağlayarak ekonomik açıdan Gaziantep’e önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Başkanlığı (KUDEB) Daire Başkanı Gamze Maraş, “Tüm Osmanlı Dönemi mahallelerinde olduğu gibi konut dokusu, dar sokaklar ve çıkmazlar boyunca devam etmekte olup, sokakların genişliği zamanın şartlarına göre düşünülmüş ve en fazla yüklü bir devenin geçebileceği genişlikte tutulmuştur. Özgün sokak dokusu korunmuş olan mahallede, yöresel keymıh taşından yapılmış olan tescilli/tescilsiz Antep Evleri yer almaktadır. Büyük oranda korunmuş olan mahallenin, modern kent alanı içinde geleneksel mimarinin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla Sokak Sağlıklaştırma Projesi yapılmıştır. Proje; Hanifioğlu Sokak, Noter Sokak, Eski Sinema Sokak, Kayacık Ara Sokak, Öz Işık Çıkmazı, Kıssa Sokak ve Bay Sokaklarında Sokak Sağlıklaştırması yapılmış böylece Bey Mahallesi turizme kazandırılmıştır” dedi.

Bey Mahallesi Hayad Sokağı’na dönüşüyor

Bey Mahallesi’nde canlı bir sosyal doku oluşturmak amacıyla Hanifioğlu ve Noter Sokaklarında “Hayad Sokağı” projesinin planlandığını belirten Maraş, çalışmalarda Gaziantep’in coğrafi ve kültürel öğelerini yansıtan enstalasyonların sokak dokusuna uygun biçimde yerleştirildiğini söyledi. Atık demir heykelleriyle sokak girişlerinin renklendirildiğini, Atatürk Bulvarı’na üç boyutlu kuş tasarımının konduğunu, sağır duvarların yöresel motiflerle hareketlendirildiğini ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığını ifade etti.

Maraş ayrıca, yakın zamanda düzenlenecek Alışveriş Şenliği ile bölgenin kültürel ve sosyal hareketliliğinin artacağını, mahallenin hem halk hem de ziyaretçiler için cazibe merkezi hâline geleceğini belirtti.

5 adet konak restore edildi

“Gaziantep’in geleneksel yaşam kültürünü yaşatacak adımlar atıyoruz” diyen Maraş, Bey Mahallesi’ndeki tarihi değere sahip 5 konağın özgün dokusu korunarak restore edildiğini aktardı. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan bu yapılar, modern ihtiyaçlara göre düzenlenerek Mahra Şire Evi ve Kafe, Haşıl Yemek Evi, Barak Kültür Evi, Hediyelik Eşya Satış Ofisi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Sanat Evi olarak işlevlendirildi. Maraş, bu konakların turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Gaziantep’in yöresel lezzetleri tanıtılacak

Gaziantep’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki güçlü mutfak kültürüne dikkat çeken Maraş, yöresel malzemelerle hazırlanan tencere yemekleri, içecekler, tatlılar ve geleneksel ürünlerin bu alanda tanıtıldığını söyledi.

Geleneksel yaşam kültürü müzede yaşatılacak

Eski Hasan Süzer Etnografya Müzesi ve yanındaki konağın restorasyonuyla kurulan Gaziantep Yaşam Kültürü Müzesi’nin yakın zamanda açılacağını ifade eden Maraş, müzenin ziyaretçilere geleneksel evlilik adetleri ve yaşam ritüellerini özel canlandırmalarla sunacağını aktardı. Mobil uygulamayla desteklenen dijital deneyim sayesinde geleneklerin detaylarının keşfedilebileceğini söyleyen Maraş, yeni müzenin Bey Mahallesi’ne Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi ve Ali İhsan Göğüş Müzesi’nin ardından önemli bir değer daha katacağını vurguladı.