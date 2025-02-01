Gaziantep’te Atatürk heykelleri ile cesaret ve ilham buluştu

Günay DEMİRBAĞ

Serginin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir lider olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin vefa duygusuna dikkat çekti. Çeber, “Bu anlamlı günde şehrimizi daha da anlamlandıran sanatçımız Selçuk Yazıcı’yı ve her özel günümüzde yanımızda olan Konukoğlu ve SANKO Ailesi’ni gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. DÜNYA gazetesi olarak Heykeltıraş Selçuk Yazıcı’dan sergi hakkı bilgi aldık:

"İlk heykeli yapma süreci yaklaşık 3 yılımı aldı"

Sergiyi oluşturma aşamalarından bahseder misiniz?

Öncelikle doğru çizgilerde ve ifade derinliği olan bir Atatürk heykeli yapmak istedim. Hepimizin çok yakından tanıdığı bir yüzü heykele aktarmak büyük cesaret gerektirirdi. Eksik, hata kabul edilemez. Bu ilk heykeli yapma süreci yaklaşık 3 yılımı aldı. Defalarca yapıp bozdum. Ne zaman ki doğru ifade ve genel hatlar oluştu; o vakit başka bir dönemi temsil eden Atatürk heykeli daha yapmaya karar verdim. Bu karar aslında serginin temeliydi. İkinci heykelden sonra üçüncüsü ve devam eden seri Atatürk’ün, 1905 yılı Kurmay Yüzbaşı döneminden başlayıp 1938 yılına kadar olan önemli gelişmeleri yansıtmaya çalıştığım kronolojik bir heykel serisine dönüştü.

Sergiyi gezenler Atatürk’e ait ne tür eserler görecekler?

Bu seride Atatürk’ün Trablusgarp savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Şapka devrimi gibi önemli gelişmelerin yaşandığı dönemleri görebiliriz. Diğer taraftan Cumhuriyetin kuruluş sürecinde büyük emekleri olan cesaretleri ve verdikleri ilhamla gurur duyduğumuz önemli şahsiyetleri de seriye dahil etme kararı verdim. Bu isimlerden ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in cesareti, Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet mitingindeki cesareti, Sabiha Gökçen’in dünyanın ilk kadın pilotu olma cesareti, serginin tarihsel bilincini oluşturmakta ve vatanın kurtuluş mücadelesini yansıtmakta önemli rol oynadı. Sergiye Cumhuriyetin kuruluş döneminde bir sanatçımızı da dahil etme kararımda tercihim; ilk kadın heykeltıraşımız Sabiha Bengütaş oldu. Atamızın heykelini yapan ilk kadın sanatçı olması büyük bir ilham ve gurur. Atatürk’ün heykelini yapan heykel sanatçısının heykelini yapmak benim için ayrıca büyük bir heyecandı.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarak birlik beraberlik ruhunu kazandıran etkisi, Afet İnan’ın tarihsel çalışmaları ve Atatürk’ün silah arkadaşı ismet İnönü bu seride olmazsa olmaz isimlerdi. Daha yüzlerce kahramanın heykeli yapılsa yine az gelecekti. Zübeyde Hanım ise böylesine büyük bir dünya liderini yetiştirerek ulusumuza armağan eden annemizdi. Şükran duyuyoruz. Atatürk heykelleri haricindeki 8 büstün altında bulunan kaideler ise ülkemizin topraklarını temsil etme fikri ile yurdun farklı bölgelerinden gelen mermer bloklardır.