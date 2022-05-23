Gedik desteğiyle kaynak teli sanat eserine dönüştü

Gedik Holding’in lokomotif şirketi Gedik Kaynak, 60 yılı aşan deneyimi ile sektöründe öncü çalışmalara devam ediyor. Şirket, son olarak ürettiği kaynak telinin sanat eserine dönüştüğü bir projeye imza attı.

Proje kapsamında Rölyef Sanatçısı Funda Sevim, Gedik Kaynak’ın dev köprülerden gemilere pek çok alanda kullanılan gaz altı kaynak tellerini sanat eserine dönüştürdü.

Doğa ve insanı buluşturan birleştiren eserlerini dünyada ilk kez kaynak tellerini kullanarak yaratan Sevim’in 21 ayrı eserden oluşan ‘Yeryüzü Hareketleri (Earth Movements) Sergisi’ Gedik Kaynak ve Gedik Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla 25 Mayıs’tan itibaren izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi Pendik Kampüsü’nde izlenebilecek olan sergi 25 Eylül’e kadar devam edecek. Sergi ayrıca yeryuzuhareketleri.com web sitesinden dijital olarak da ziyaret edilebilecek.

20 kişisel ve karma sergi açtı

1971 Almanya Köln doğumlu Funda Sevim’in çocukluktan ve aileden gelen sanat macerası 1988’de Polimer kille başladı. Yapay çiçek, ahşap, seramik, cam işlemeciliği, rölyef, kumaş boyama, takı, dikiş, nakış, husn-i hat, kaligrafi gibi birçok alanda eğitim aldı. Bilgilerini polimer kille harmanlayarak boyutlu tablolara dönüştürdü. Rölyef eserlerden oluşan 20 kişisel ve karma sergi açtı. Halen atölyesinde yaptığı çalışmalarla sergiler, çocuklarla okullarda workshoplar, NFT dijital çizimlerle sanat yolunda yürümeye devam ediyor.