Gelişecek teknoloji çipte durmaz!
“Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat” söyleşilerinin bu defaki konuğu “İşim aynı zamanda en büyük eğlencem” diyen Ufuk Tarhan... Ünlü fütüristle her alanda müthiş bir dönüşümün bizi beklediği geleceği konuştuk. (Nermin Sayın)
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