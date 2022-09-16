Genç yeteneklere dünya sahnelerinin kapısı aralanıyor

Türkiye’deki genç opera sanatçılarını keşfetmek ve eğitim hayatlarına yurtdışı tecrübesini de katmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, kazananlara kariyerlerinde yeni kapılar açıyor. T.C vatandaşı olan 18-30 yaş arası tüm ses kategorilerinden (mezzo soprano, soprano, tenor, bas, bariton) opera sanatçılarının katılabildiği yarışmanın birincisi Bologna International Opera Academy Masterclass 2023’te eğitim fırsatı ile birlikte 3 bin Euro para ödülünün sahibi olacak. İkinci olacak finalist Bologna International Opera Academy Masterclass 2023 eğitimi ve 1 bin Euro para ödülü, üçüncü olacak finalist ise 2 bin Euro para ödülü almaya hak kazanacak.

“GENÇ OPERA SANATÇILARININ KEŞFİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın, pandemiyle mücadele kapsamında verilen zorunlu aranın ardından yeniden hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis, şunları aktardı: “Bu yıl 22’ncisini düzenlediğimiz yarışma, şimdiye dek 100’den fazla genç sanatçımıza dünyanın farklı ülkelerinde sahnelerin kapılarını aralarken, aynı zamanda ülkemizin sesinin yurt dışında duyurulmasında da önemli bir rol üstlendi. Bu sene ilk kez hibrit formatta gerçekleştirilecek yarışmamızda, dijitalizasyon ve teknolojinin dönüştürücü etkisini hep birlikte deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl jüri üyelerimiz arasında 1998’deki ilk yarışmamızda 1. olan, ardından Metropolitan Opera'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olma unvanına erişen opera sanatçısı Burak Bilgili’nin de olması bizleri ayrıca mutlu ediyor.” Konuşmasında Siemens Türkiye’nin sanata bakış açısını da söyleyen Gelis, “Kendimizi sadece inovasyonu merkeze alan bir teknoloji şirketi olarak görmüyor, farklı alanlarda da farklı yeteneklerin ve yaratıcılığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Topluma karşı sorumlu marka misyonumuzla KSS projelerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın odağında, eğitimle birlikte, ülkemizin kültürel hayatına katkı da önemli başlıklarımızdan birini teşkil ediyor. Bu yaklaşımımızın ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun en güçlü yansımalarından biri olan Siemens Türkiye Opera Yarışması ile hem ülkemizin kültür-sanat alanında dünyaya açılmasına hem de gençlerimizin sanat kariyerlerindeki keşiflerinin sağlanmasına vesile olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

KAZANANLARI ULUSLARARASI JÜRİ BELİRLEYECEK

Türkiye’nin opera alanında da sesini yurt dışında duyurmasına katkı sunan önemli organizasyonun jürisi bu yıl da birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Başvuruların sona ermesinin ardından başlayacak zorlu değerlendirme; Siemens Arts Program Sanat Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht’un jüri başkanlığında, Opera Sanatçısı, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2022 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Nicoletta Conti ile Deutsche Grammophon Başkanı Dr. Clemens Trautmann tarafından yapılacak.