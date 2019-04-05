Gençlere kaptan lâzım
“Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat” söyleşilerinin bu defaki konuğu, “Açılın Gençler Geliyor” kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.