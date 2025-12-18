Genel Okuyucu Dizisi Kitapları tanıtıldı: “Kendi tarihini bilen dünyayla rekabet eder”

Genel Okuyucu Dizi­si eserleri ile sadece bir yayının faaliyetini de­ğil, milli kimliğin ve kül­türel varlığın geleceğini ilgilendiren çok önem­li bir adımın resmi baş­langıcını gerçekleştir­diklerini dile getiren Ersoy, “Genel Okuyucu Dizisi ile başlatılan 100 kitaplık proje, özellikle gençlerin ‘tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır’ algısını kırmak üzere ve tarihi­mizin temel meselele­rini herkese hitap ede­rek anlatacak şekilde tasarlandı. Her bir eser, modern yayıncılık stan­dartlarına uygun, gör­sel açıdan zenginleşti­rilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabilece­ği bir akıcılıkta kaleme alındı. 100 kitaplık pro­je, gençliğe şunu söylü­yor, tarih, senin hika­yendir. Onu başkaları­nın çarpıtmasına izin verme, kendi kaynakla­rından öğren. Tarih fel­sefesi açısından baktı­ğımızda, bu serinin en önemli katkısı, geçmişi anlama yöntemini öğ­retmek olacaktır” ded.

Kendi tarihini ve kül­türünü bilen bir genç­liğin dünyayla rekabet edebileceğinin altını çi­zen Ersoy, “Bu projenin başarısı, sadece Türk Tarih Kurumunun gay­retine bağlı değildir. Sizlerin desteği, bu ki­tapların en ücra köşe­lere dahi ulaşması için hayati önem taşımakta­dır. Bürokrasiden rica­mız bu eserlerin okul­larda, kütüphanelerde, kamu kurumlarında ko­layca erişilebilir kılın­ması için gerekli tedbir­lerin alınmasıdır. Unut­mayalım ki bir ülkenin en büyük gücü, bilinçli ve okuyan bir halka sa­hip olmasıdır. Biz bu 100 kitapla söz konu­su bilince destek olmak gayretindeyiz” diye ko­nuştu.

"Amacımız tarihin doğru kaynaklardan öğrenilmesi"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs, yayımlanması planlanan 100 eserin başta tarih olmak üzere şehir tarihleri, önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri ile siyasi, diplomatik ve askeri tarih konularını kapsadığını, kısa sürede önemli bir ilerleme sağlandığını söyledi. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de tarihin, millet olmanın çimentosu, kimliğin pusulası olduğuna işaret etti. Özgen, "Amacımız, kahve sohbetlerinde, aile meclislerinde, otobüs yolculuklarında dahi tarihin doğru kaynaklardan öğrenildiği bir kültürel ortamın oluşmasıdır” diye konuştu.