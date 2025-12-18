Genel Okuyucu Dizisi Kitapları tanıtıldı: “Kendi tarihini bilen dünyayla rekabet eder”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni kütüphanesinin açılışı ve Türk Tarih Kurumunun “Genel Okuyucu Dizisi Kitap Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Burada konuşan Ersoy, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere 4 kurumun kütüphanelerini tek çatı altında buluşturan özel kompleksin hayırlı olmasını diledi.
Genel Okuyucu Dizisi eserleri ile sadece bir yayının faaliyetini değil, milli kimliğin ve kültürel varlığın geleceğini ilgilendiren çok önemli bir adımın resmi başlangıcını gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, “Genel Okuyucu Dizisi ile başlatılan 100 kitaplık proje, özellikle gençlerin ‘tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır’ algısını kırmak üzere ve tarihimizin temel meselelerini herkese hitap ederek anlatacak şekilde tasarlandı. Her bir eser, modern yayıncılık standartlarına uygun, görsel açıdan zenginleştirilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabileceği bir akıcılıkta kaleme alındı. 100 kitaplık proje, gençliğe şunu söylüyor, tarih, senin hikayendir. Onu başkalarının çarpıtmasına izin verme, kendi kaynaklarından öğren. Tarih felsefesi açısından baktığımızda, bu serinin en önemli katkısı, geçmişi anlama yöntemini öğretmek olacaktır” ded.
Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençliğin dünyayla rekabet edebileceğinin altını çizen Ersoy, “Bu projenin başarısı, sadece Türk Tarih Kurumunun gayretine bağlı değildir. Sizlerin desteği, bu kitapların en ücra köşelere dahi ulaşması için hayati önem taşımaktadır. Bürokrasiden ricamız bu eserlerin okullarda, kütüphanelerde, kamu kurumlarında kolayca erişilebilir kılınması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Unutmayalım ki bir ülkenin en büyük gücü, bilinçli ve okuyan bir halka sahip olmasıdır. Biz bu 100 kitapla söz konusu bilince destek olmak gayretindeyiz” diye konuştu.
"Amacımız tarihin doğru kaynaklardan öğrenilmesi"
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs, yayımlanması planlanan 100 eserin başta tarih olmak üzere şehir tarihleri, önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri ile siyasi, diplomatik ve askeri tarih konularını kapsadığını, kısa sürede önemli bir ilerleme sağlandığını söyledi. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de tarihin, millet olmanın çimentosu, kimliğin pusulası olduğuna işaret etti. Özgen, "Amacımız, kahve sohbetlerinde, aile meclislerinde, otobüs yolculuklarında dahi tarihin doğru kaynaklardan öğrenildiği bir kültürel ortamın oluşmasıdır” diye konuştu.