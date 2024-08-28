Gerilim romanları efsanesi Stephen King Türkiye'ye geliyor

Stephen King’in çok satan klasik romanı ‘Misery’den uyarlanan ve 1990’da gerilim sinemasının klasikleri arasına giren filmin sahne versiyonu, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in yaptığı oyun, Tema Sanat Tiyatro tarafından sahneye koyuluyor ve başrollerinde Cansel Elçin ile Sedef Akalın yer alıyor.

'Misery'nin okuma provaları büyük bir heyecanla başlarken, oyunun prömiyeri 11 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; bu özel geceye, ünlü yazar Stephen King de davet edildi. King’in katılımıyla bu prömiyerin, yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor.