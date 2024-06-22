Golden Opulence, 500 yıllık lüks yolculuğunu anlatıyor
Beymen’in 50. yılı için açtığı serginin 50 bini aşkın ziyaretçiyi çekmesinin ardından dört ülkede, on iki şehir ve otuz altı farklı lokasyonda çekilen Lüksün İzinde: Anadolu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk belgeseli Netflix’de yayınlanmaya başlandı.
Beymen’in 50. yıl kutlamaları çerçevesinde lüksün Anadolu’daki 500 yıllık yolculuğunu gözler önüne seren "Golden Opulence: 500 Years of Luxury, Lüksün İzinde: Anadolu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk" belgeseli, Netflix Türkiye ve Netflix MENA’da izleyicilerle buluştu. Bu yapım, yayınevi Assouline iş birliğiyle oluşturduğu kitaptan sonra, aynı adı taşıyan sergiyle 50 bini aşkın ziyaretçi çekmişti.
Depofilm yapımı olan belgesel, dört ülkede, on iki şehir ve otuz altı farklı lokasyonda çekildi. Belgeselde, Anadolu’nun zengin kültürel mirası, doğu ile batı arasındaki büyülü etkileşimler ve lüksün bu topraklardaki derin kökleri, moda, kültür sanat, mimari ve gastronomi gibi farklı perspektiflerden ele alınıyor.
Belgeselin Netflix’te yayına girmesi vesilesiyle Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Golden Opulence buluşmasına mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe Ege ve Ece Ege katıldı. Etkinlikte, gazeteci ve yazar Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde, lüksün izini süren bir sohbet gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasında Elif Çapçı, “Beymen’in 50. yıl kutlamaları kapsamında büyük emekle inşa ettiğimiz Golden Opulence yolculuğu, Beymen misyonunun büyük bir yansımasıdır. Anadolu’nun zengin kültürel mirasını ve lüksün bu topraklardaki tarihini, küresel izleyiciye aktarmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Belgeselin çekimleri 4 ülkede, 12 şehir ve 36 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Belgesel kapsamında; Victoria Beckham, Olivier Rousteing, Pierpaolo Piccioli, Erdem Moralıoğlu, Alfonso Dolce, Marco De Vincenzo, Edgardo Osorio, Antonio de Matteis, Brunello Cucinelli, Barnaba Fornasetti, Sevan Bıçakçı, Özgür Masur, Ayşe ve Ece Ege, Ece Şirin, Bünyamin Aydın gibi moda dünyası temsilcilerinin yanı sıra Caroline Koç, Serdar Gülgün, Prof. Hülya Tezcan, Erol Sağmanlı, Levon Bağış, Karsu, Tuba Büyüküstün, Maksut Aşkar, Murat Palta, Ahmet San, Derya Bengi, Nilay Örnek, Özge Samancı ve Oya Başkaya’nın da aralarında olduğu 45 isimle söyleşi gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ödüllü İngiliz yönetmen Khadifa Wong oturuyor. Golden Opulence: 500 Years of Luxury in Anatolia belgeselinin yapımı, çekim ve post prodüksiyon ile birlikte yaklaşık 15 ay sürdü. Belgeselde 150 kişilik bir ekip görev aldı.