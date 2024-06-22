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Golden Opulence, 500 yıllık lüks yolculuğunu anlatıyor

Beymen’in 50. yılı için açtığı serginin 50 bini aşkın ziyaretçiyi çekmesinin ardından dört ülkede, on iki şehir ve otuz altı farklı lokasyonda çekilen Lüksün İzinde: Anadolu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk belgeseli Netflix’de yayınlanmaya başlandı.

Dünya Gazetesi
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Beymen’in 50. yıl kutlama­ları çerçevesinde lüksün Anadolu’daki 500 yıllık yolculuğunu gözler önüne seren "Golden Opulence: 500 Years of Luxury, Lüksün İzinde: Anado­lu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk" bel­geseli, Netflix Türkiye ve Netflix MENA’da izleyicilerle buluştu. Bu yapım, yayınevi Assouline iş birliğiyle oluşturduğu kitaptan sonra, aynı adı taşıyan sergiyle 50 bini aşkın ziyaretçi çekmişti.

Depofilm yapımı olan belge­sel, dört ülkede, on iki şehir ve otuz altı farklı lokasyonda çekil­di. Belgeselde, Anadolu’nun zen­gin kültürel mirası, doğu ile batı arasındaki büyülü etkileşimler ve lüksün bu topraklardaki de­rin kökleri, moda, kültür sanat, mimari ve gastronomi gibi fark­lı perspektiflerden ele alınıyor.

Belgeselin Netflix’te yayına gir­mesi vesilesiyle Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahip­liğinde düzenlenen Golden Opu­lence buluşmasına mücevher ta­sarımcısı Sevan Bıçakçı, Osman­lı sanatı uzmanı Serdar Gülgün, Dice Kayek markasının kuru­cuları Ayşe Ege ve Ece Ege ka­tıldı. Etkinlikte, gazeteci ve ya­zar Yekta Kopan’ın moderatör­lüğünde, lüksün izini süren bir sohbet gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Elif Çapçı, “Bey­men’in 50. yıl kutlamaları kapsa­mında büyük emekle inşa ettiği­miz Golden Opulence yolculuğu, Beymen misyonunun büyük bir yansımasıdır. Anadolu’nun zen­gin kültürel mirasını ve lüksün bu topraklardaki tarihini, küre­sel izleyiciye aktarmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Belgeselin çekimleri 4 ülkede, 12 şehir ve 36 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Belgesel kapsa­mında; Victoria Beckham, Oli­vier Rousteing, Pierpaolo Picci­oli, Erdem Moralıoğlu, Alfonso Dolce, Marco De Vincenzo, Ed­gardo Osorio, Antonio de Matte­is, Brunello Cucinelli, Barnaba Fornasetti, Sevan Bıçakçı, Özgür Masur, Ayşe ve Ece Ege, Ece Şi­rin, Bünyamin Aydın gibi moda dünyası temsilcilerinin yanı sı­ra Caroline Koç, Serdar Gülgün, Prof. Hülya Tezcan, Erol Sağ­manlı, Levon Bağış, Karsu, Tuba Büyüküstün, Maksut Aşkar, Mu­rat Palta, Ahmet San, Derya Ben­gi, Nilay Örnek, Özge Samancı ve Oya Başkaya’nın da aralarında olduğu 45 isimle söyleşi gerçek­leştirildi. Yönetmen koltuğunda ödüllü İngiliz yönetmen Khadifa Wong oturuyor. Golden Opulen­ce: 500 Years of Luxury in Anato­lia belgeselinin yapımı, çekim ve post prodüksiyon ile birlikte yak­laşık 15 ay sürdü. Belgeselde 150 kişilik bir ekip görev aldı.