Golden Opulence, 500 yıllık lüks yolculuğunu anlatıyor

Beymen’in 50. yıl kutlama­ları çerçevesinde lüksün Anadolu’daki 500 yıllık yolculuğunu gözler önüne seren "Golden Opulence: 500 Years of Luxury, Lüksün İzinde: Anado­lu’da 500 Yıllık Bir Yolculuk" bel­geseli, Netflix Türkiye ve Netflix MENA’da izleyicilerle buluştu. Bu yapım, yayınevi Assouline iş birliğiyle oluşturduğu kitaptan sonra, aynı adı taşıyan sergiyle 50 bini aşkın ziyaretçi çekmişti.

Depofilm yapımı olan belge­sel, dört ülkede, on iki şehir ve otuz altı farklı lokasyonda çekil­di. Belgeselde, Anadolu’nun zen­gin kültürel mirası, doğu ile batı arasındaki büyülü etkileşimler ve lüksün bu topraklardaki de­rin kökleri, moda, kültür sanat, mimari ve gastronomi gibi fark­lı perspektiflerden ele alınıyor.

Belgeselin Netflix’te yayına gir­mesi vesilesiyle Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahip­liğinde düzenlenen Golden Opu­lence buluşmasına mücevher ta­sarımcısı Sevan Bıçakçı, Osman­lı sanatı uzmanı Serdar Gülgün, Dice Kayek markasının kuru­cuları Ayşe Ege ve Ece Ege ka­tıldı. Etkinlikte, gazeteci ve ya­zar Yekta Kopan’ın moderatör­lüğünde, lüksün izini süren bir sohbet gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Elif Çapçı, “Bey­men’in 50. yıl kutlamaları kapsa­mında büyük emekle inşa ettiği­miz Golden Opulence yolculuğu, Beymen misyonunun büyük bir yansımasıdır. Anadolu’nun zen­gin kültürel mirasını ve lüksün bu topraklardaki tarihini, küre­sel izleyiciye aktarmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Belgeselin çekimleri 4 ülkede, 12 şehir ve 36 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Belgesel kapsa­mında; Victoria Beckham, Oli­vier Rousteing, Pierpaolo Picci­oli, Erdem Moralıoğlu, Alfonso Dolce, Marco De Vincenzo, Ed­gardo Osorio, Antonio de Matte­is, Brunello Cucinelli, Barnaba Fornasetti, Sevan Bıçakçı, Özgür Masur, Ayşe ve Ece Ege, Ece Şi­rin, Bünyamin Aydın gibi moda dünyası temsilcilerinin yanı sı­ra Caroline Koç, Serdar Gülgün, Prof. Hülya Tezcan, Erol Sağ­manlı, Levon Bağış, Karsu, Tuba Büyüküstün, Maksut Aşkar, Mu­rat Palta, Ahmet San, Derya Ben­gi, Nilay Örnek, Özge Samancı ve Oya Başkaya’nın da aralarında olduğu 45 isimle söyleşi gerçek­leştirildi. Yönetmen koltuğunda ödüllü İngiliz yönetmen Khadifa Wong oturuyor. Golden Opulen­ce: 500 Years of Luxury in Anato­lia belgeselinin yapımı, çekim ve post prodüksiyon ile birlikte yak­laşık 15 ay sürdü. Belgeselde 150 kişilik bir ekip görev aldı.