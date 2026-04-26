Görüntü yönetmeni Alper Soykan hayatını kaybetti

Türk reklam ve sinema sektöründe görüntü yönetmeni olarak tanınan Alper Soykan’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Görüntü Yönetmeni Alper Soykan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Reklam filmleri ve kısa yapımlar başta olmak üzere birçok projede imzası bulunan Soykan, sektördeki çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyordu.

Reklam ve bağımsız sinema projelerinde iz bıraktı

Alper Soykan, özellikle reklam dünyası ve bağımsız sinema projelerinde ortaya koyduğu görsel estetikle adından söz ettirdi. Kısa film alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Soykan, sektörde özgün yaklaşımıyla öne çıktı.

Reklam sektöründe aktif olarak görev yapan Soykan, birçok tanınmış markanın kampanya filmlerinde kamera arkasındaki isim olarak yer aldı. Özellikle yemek ve mutfak temalı projelerde, ışık kullanımı ve kompozisyon konusundaki detaycı yaklaşımıyla bilinen Soykan, sektörde saygı duyulan isimler arasında gösteriliyordu.