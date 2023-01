Güher & Süher Pekinel, Genç Yetenekler ile biraraya geliyor

Takip Et

James Judd yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 23 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.

Her biri eğitimlerini henüz tamamlamamış genç birer yetenekken Güher & Süher Pekinel’in hayata geçirerek yürüttüğü “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler“ sistemine dahil olan, günümüzde ise klasik müzik dünyasının birer yıldızı olmuş sanatçılar; Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan muazzam bir programda ustaları Güher & Süher Pekinel ile birlikte sahnede yer alıyorlar. Yarışma birincilikleri, albüm kayıtları ve davet edildikleri köklü kurumlarda başarılarına yenilerini ekleyen bu parlak yıldızlar arasından piyanoda Can Çakmur, Korkmaz Can Sağlam, Eda Seviniş ve Emir İlgen, viyolenselde Dorukhan Doruk, kemanda Veriko Tchumburidze ve kuruluşun en genç müzisyenlerinden Naz İrem Türmen ile besteci, şef ve piyanist Maximilian Cem Haberstock kaçırılmayacak bir konser sunacaklar.

Konserde ilk defa olarak Bach’ın 4 Piyano eseri ve sonunda Güher & Süher Pekinel tarafından, J.S. Bach’ın Üç Piyano için Re minör Konçertosu, BWV 1063’ü icra edilecek. Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan BİFO’nun ilk kez “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler“inin yıldızları ile değişik bir kombinasyonda eserlerin sunulacağı bir organizasyona girişmesi ve tanınmış İngiliz şef James Judd ile bu konseri gerçekleştirmesi genç yetenekler için büyük bir anlam ve önem taşıyor.