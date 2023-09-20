Güncel Müziğin Güçlü Kadın Sesleri “Bir Arada”

Pera Müzesi’nin yeni konser serisi “Bir Arada”, sonbahar boyunca her ayın son Cuma günü Pera Café’de müzikseverleri ağırlayacak. Müzik kariyerinde dikkat çeken isimleri İstanbullu dinleyicilerle buluşturmak üzere düzenlenen “Bir Arada” konserleri; kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats By Girlz Türkiye iş birliğinde gerçekleşiyor.

29 Eylül’de caz sanatçısı, besteci ve eğitmen Ceren Temel ve konuk müzisyen Bîdar ile başlayacak olan konser serisi; 27 Ekim’de Türk Müziği, Fransız Şansonları, Trap, Hyperpop, Synthpop, Dark Wave ve Trip Hop'tan ilham alan Tuğçe Şenoğul ile konuk sanatçı Yasemin Mori’yi dinleyicilerle buluşturacak. Konser serisinde 24 Kasım’da Selin Sümbültepe sahne alırken konserin konuk sanatçısı Lara Di Lara dinleyicilerin karşısında olacak. 29 Aralık’ta düzenlenecek yıl sonu konserinde “Bir Arada” sahnesinde Dilan Balkay yer alırken, genç vokalist Billur Battal konsere konuk sanatçı olarak katılacak.

Müziğin ritmine kapılmak isteyen herkes, bir arada, ayakta…

29 Eylül, 19.30

Ceren Temel / Konuk: Bîdar

“Bir Arada” konserleri caz sanatçısı, besteci ve eğitmen Ceren Temel ile başlıyor. Doğaçlama ve yorumlamayı cazda bir ifade aracı olarak kullanan Temel’in sahnesine, progressive soul, caz, R&B ve elektronik türleri üzerine kurduğu müzikal stili ile Bîdar konuk oluyor.

27 Ekim, 19.30

Tuğçe Şenoğul / Konuk: Yasemin Mori

Türk Müziği, Fransız Şansonları, Trap, Hyperpop, Synthpop, Dark Wave ve Trip Hop'tan ilham alan şarkıcı, besteci ve yapımcı Tuğçe Şenoğul; sahnesine, şarkılarıyla insan doğasına dair sıradışı hikâyeler anlatan Yasemin Mori’yi konuk ediyor.

24 Kasım, 19.30

Selin Sümbültepe / Konuk: Lara Di Lara

Tarzlar arasında gezinen şarkıcı, söz yazarı ve besteci Selin Sümbültepe, öykülerin ön plana çıktığı sahnesiyle “Bir Arada” konserlerinde. Müzikal olarak kabuk değiştirmeyi ilke edinen multi-enstrümantalist sanatçının sahnesine, alternatif müzikte kendine has yorumuyla ön plana çıkan Lara Di Lara konuk oluyor.

29 Aralık, 19.30

Dilan Balkay / Konuk: Billur Battal

“Bir Arada”nın yıl sonu konserinde, multi-enstrümantalist, şarkıcı ve şarkı yazarı Dilan Balkay sahne alıyor. Dokuz yaşından bu yana trompet çalan ve Türkiye’de pek çok önemli sanatçının sahnesinde yer alan Balkay’ın konserine, müzikal kariyerine koristlikle başlayan, alternatif müzik sahnesinin genç vokallerinden Billur Battal konuk oluyor.