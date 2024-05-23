Hadrianopolis’teki bin 600 yıllık Roma Hamamı cam teras ile korunuyor

Karabük Valiliğinin koordinesinde hazırlanan "Lezzet Şenlikleri" çerçevesinde M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti’nde gezi programı düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Erol Özkan, Kaymakam Fatih Gülnar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, katılımcılara çalışmaların devam ettiği yerleşim alanlarını gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları çerçevesinde cam teras ile kapatılan Roma hamamının tepidarium (ılıklık) bölümü alandaki mozaikleri net bir şekilde görünür hale getirdi. Alandaki mozaikler kapatılan cam teras ile hem dış etkenlere karşı korunmayı hem de ziyaretçilere tarihi yapıları yüksekten görmeyi sağlayacak.

Çelikbaş, gazetecilere Roma Hamamı alanı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hadrianopolis’te 2024 yılı itibariyle artık çalışmalara başladık. Çalışma yaptığımız alanlardan bir tanesi de Roma Hamamı olarak adlandırdığımız yapı. Yapının inşa tarihi M.S. 4. Yüzyıl ile tarihlendiriliyor ama 300 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çeşitli tadilatlar, değişikliklerle kullanıldığını biliyoruz. Yani yapının terk edildiği tarih M.S. 7 yüzyıl sonları olduğunu söyleyebiliriz. Yapı önemli bir yapı. Bölgeye değer katacak antik kentin en önemli yapı gruplarından bir tanesi.”

“Mozaiklerini teşhir edebilmek için cam konstrüksiyonla kapattık”

Hadrianopolis’te kazıları tamamlanmış alanlara bakıldığında her yapıda mozaikle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Çelikbaş, “Tıpkı bu yapıda olduğu gibi. Biz de bu yapıdaki mozaiklerin restorasyonunu yapıp bunu gelen ziyaretçilerin de görebilmesi için proje hazırladık. Bu projemizde yapının en önemli bölümü olan yani ılıklık bölümünü biz mozaiklerini de teşhir edebilmek amacıyla bir cam konstrüksiyonla kapattık” dedi.

“Hem tarihi hamamı hem de doğa harikasını görmüş olsunlar”

Cam teras ile mozaikleri hem yağmur gibi dış etkenlere karşı korumayı hem de gelen ziyaretçilere görsel şölen sunmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çelikbaş, “Cam konstrüksiyonun böyle bir yapının üzerinde koruma amaçlı yapılmış tek yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu cam terası yaparken vatandaşlarımız veya da ziyaretçiler, yerli yabancı ziyaretçilerimiz geldiklerinde hem buradaki bu tarihi değeri olan antik kentin bir önemli bir yapısı olan Roma hamını görsün. Onun mozaiklerine şahit olsun. Diğer bir noktada ise bu etrafının ormanlarla çevrili olan doğa harikasını da birlikte görmüş olsun” diye konuştu.

“Ramazan Bayramı'nda bir hafta içerisinde 20 bin ziyaretçimiz buraya geldi” diyen Çelikbaş, “Bu da Hadrianopolis’in tabii ki ne kadar tanınır olduğunu da gösteren önemli bir gösterge. Bu bir başlangıç. Şu anda Hadrianopolis ören yeri statüsünde değil ama karşılama merkezimiz hazırlanıyor. Yaklaşık o da yüzde 80 oranında bitime geldi. Karşılama merkeziyle, yürüme yollarımızda artık biz ören yeri statüsünü kazanmaya hazırız. Emin olun ki ilerleyen zamanlarda buraya turlar artık bizim davetimizle bile değil kendi istekleriyle gelmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.