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Haftanın konuğu: Modacı Ezgi Çınar

Aslı'nın Konukları'nda bu hafta Lady Gaga'nın Tasarımcısı Ezgi Çınar, canlı yayında Aslı Barış'ın konuğu oldu.

Haftanın konuğu: Modacı Ezgi Çınar
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Lady Gaga'nın Tasarımcısı Ezgi Çınar, Aslı'nın Konukları'nda bu haftanın misafiri oldu. İşte Aslı Barış ve Ezgi Çınar'ın gündeme dair eğlenceli sohbeti...

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