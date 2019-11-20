HAK-İŞ’in uluslararası kısa film yarışmasına rekor başvuru

20 Kasım 2019

Mehmet KAYA

HAK-İŞ’ten verilen bilgide HAK-İŞ VIII. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, 214’ü Türkiye’den olmak üzere 119 ülkeden 4 bin 46 film yapımcısı başvurdu. Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin TL’nin üzerinde ödül verilecek.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesinin “Emek” temalı filmler için organize ettiği yarışma Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor. HAK-İŞ’ten yapılan açıklamada, “Bu yıl sekizincisini gerçekleştireceğimiz yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kısa Film Yarışmamıza başvurular 30 Eylül itibariyle sona ermiş ve yarışmamıza 214’ü Türkiye’den olmak üzere 119 ülkeden toplam 4 bin 46 film yapımcısı başvuruda bulunmuştur. Yarışmamıza, İran’dan 409, Hindistan’dan 334, Amerika’dan 198, Fransa’dan 171, Brezilya’dan 149, İspanya’dan 128, İtalya’dan 122 ve Rusya’dan 100 filmle katılım sağlanmıştır” denildi. Yarışmaya, Kanada, Arjantin, Meksika, Mısır, Çin, Almanya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, Kore, Avustralya, Yunanistan, Endonezya, İsrail, Nijerya, Bangladeş, Romanya, Irak, Pakistan, Tayvan, Filistin, Lübnan, Afganistan, Hırvatistan, Japonya, Tunus, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Finlandiya, Gana, Camerun, Costa Rica, Porto Rico, Malavi, Burundi, Senegal ve Mali gibi ülkelerden de katılım oldu.

Açıklamada yarışmanın emeği bilgi, sanat ve kültürle buluşturmak, insan emeğinin sanatsal alandaki çalışmalarına bir farkındalık kazandırmak amacını taşıdığına işaret edilerek, sekizinci yılda büyük bir katılıma ulaşmaktan memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Yarışmanın ödül töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara’da yapılacak. Yarışmada 11 dalda toplam 60 bin TL ödül verilecek.