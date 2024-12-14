Haldun Dormen: 70 yıl geçtiyse sizlerin sayesinde geçti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen’in 70. sanat yılı, Cemal Reşit Konser Salonu’nda düzenlenen geceyle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen etkinlik, CRR ve Vehbi Koç Vakfının desteğiyle gerçekleşti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan usta sanatçının 70 yıllık yolcuğunda birlikte çalıştığı, sahneyi paylaştığı ve yetiştirdiği birçok ünlü isim etkinlikte sahne aldı. Programda Dormen’in çocukluğundan, Amerika’da Yale Üniversitesi’ndeki eğitim hayatına, tiyatro ve sinema macerası ile dostluklarına dair anılar paylaşıldı, müzikal sahne gösterileri yapıldı. Gecenin sonunda sahneye çıkıp teşekkür eden usta oyuncu Dormen, “Harikasınız. 70 yıl geçtiyse sizlerin sayesinde geçti. Sizler olmasaydınız, ailem, seyircim olmasaydı imkan var mıydı? O yüzden herkese teşekkür ederim” dedi.

“Hepimiz onun öğrencileriyiz”

Oyuncu İzzet Günay sahnede, tiyatroda Dormen’in ilk yıllarına tanıklık ettiğini aktararak, şunları kaydetti: “Haldun’dan gözümü ayırmıyordum. Her gün bir şey öğreniyordum. Haldun’un konuşmasına gerek yoktu. Yanında olduğunuz zaman çok şey öğreniyorsunuz. Turnelerde dekor taşıyordum. Yeri geliyor perdeyi açıyor, kapıyor her şeyi yapıyordum. Haldun’a çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Onunla hiç ayrılmadık. Hep birlikte olduk. Benim üniversitem oldu.” Oyuncu Suna Keskin, Dormen’in 70 yıllık sanat hayatının 60 yılına şahit olduğunu belirterek, “Dormen Tiyatrosunda oyuncu olduktan sonra çok güzel dostluk kardeşlik, arkadaşlıkla bugünlere gelebilmek gerçekten çok değerli. Hayallerimin kapısını açtığı için sevgili Haldun Dormen’e minnettarım” şeklinde konuştu.

Oyuncu Mustafa Alabora ise Dormen’in çok güzel dostluklar kurduğuna değinerek, şu bilgileri verdi: “Dostluğumuzun başlaması 46 senedir. Haldun kalabalıkları çok sever. Onun evinde kalmayan aktör kalmamıştır. Haldun Dormen’le gerçekten büyük dostluk sürdürdüm.”

Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer “Jekyll and Hyde” ile “Sokak Kızı Irma”, Halit Ergenç ise “Sen ve Ben” isimli şarkıyı gecede yorumladı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, 7-8 kişilik dost grubuyla seyahat ettiklerini, o gezilerin her zaman keyifli geçtiğini dile getirdi. Dormen ile anılarını paylaşan Kortay, Londra’da gerçekleşen “Dünya Tiyatro Festivali”nde sahne alma sürecine de değindi.

Sanatçı Erol Evgin, “Hep Böyle Kal” isimli parçayı seslendirdikten sonra şunları kaydetti: “3 Mart 1980’de açtık perdelerimizi. Şan sinemasıydı o zaman. Tiyatro değildi. Haldun Dormen’in yazıp yönettiği bir müzikal, Egemen Bostancı prodüksiyonu. İki yıl, 400 oyun oynadık. Çok güzel anılarımız var.”