Haluk Levent fabrikada konser verdi

Sunny Elektronik, ünlü sanatçı Haluk Levent’in konseriyle “Yaza merhaba” dedi. Markanın Esenyurt’taki fabrikasında gerçekleşen konserde 1500 Sunny Elektronik personeli Haluk Levent’in şarkılarıyla eğlendi.



Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca konserin hikayesini şu şekilde paylaştı: “1500 çalışanımızla her gün emek ve alın teri döktüğümüz fabrikamızdaki yaza merhaba’ şenliğimiz Haluk Levent konseri ile çok daha coşkulu ve anlamlı hale geldi. Bu gecenin çok özel bir de hikâyesi var. Ahbap Platformu’nun yaptığı yardım çağrısı ile genç bir arkadaşımızın hastane masraflarına yardımcı olmuştum. Değerli sanatçımız Haluk Levent de bu yardım üzerine gitarıyla bir mini konser vermek istedi. Ben ise kendisine ‘personelimize çalın’ ricasında bulundum. Kendisi de isteğimizi kırmadı. Orkestrası ile birlikte bize unutulmaz bir gece yaşattılar. Hepsine kendim ve personelim adına teşekkürlerimi sunuyorum.”