Hande Yener ve 'KÖFN' Tekirdağ'da sahne aldı 

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yener ve müzik grubu 'KÖFN', sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu. Programda ilk olarak müzik grubu 'KÖFN' sahne aldı. Daha sonra sanatçı Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde müthiş bir kalabalığın alanda olduğunu, unutulmaz bir festivalle insanların eğlenceye doyduğunu söyledi. Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

Festival, Şevval Sam ve Rubato grubunun konserleriyle sona erdi.