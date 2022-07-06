Harmony sergisi 10 Temmuz'da Bodrum Loft’da kapılarını açıyor

Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie iş birliğiyle düzenlenecek “Harmony” sergisi 10 Temmuz Pazar günü Bodrum Loft’da kapılarını sanatseverlere açacak.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akfen Grubu tarafından hayata geçirildiği Bodrum’da, Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu Demirbükü Koyu’nda yer alan, doğaya saygılı modern mimarisi, eşsiz ambiyansa sahip marka restoranlarıyla kısa zamanda Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, bu yıl uluslararası önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Her yıl farklı yeniliklerle tatilcilerinin karşısına çıkan, bu yazın başında da çatısı altında dünyaca ünlü Nobu Restaurant’ın kapılarını açmasıyla şimdiden çok konuşulan Bodrum Loft, sanat alanında yine bir dünya markası ile önemli birliktelik hayata geçiriyor.

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli KÖNİG Galerie, 10 Temmuz Pazar günü Bodrum Loft iş birliği ile “Harmony” sergisini açacak.

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek “Harmony” sergisi, Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

Sergide, Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Davila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alacak. Sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek.

Kapılarını açtığı 2020 yılında “Bodrum Loft’da Sanat” etkinlikleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken Bodrum Loft, geçen yaz da Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville’i düzenlemişti. Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie’nin Harmony sergisi, Bodrum Loft’da düzenlenen üçüncü sanat etkinliği olacak.

10 Temmuz Pazar günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie etkinliği, kokteyl eşliğinde sürecek.