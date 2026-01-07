Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Grip rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta tiyatrocu Haldun Dormen, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurarak sevenlerine tedavisi hakkında son durumu açıkladı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden 97 yaşındaki Dormen, geçtiğimiz günlerde grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Önlem amacıyla bir süre yoğun bakımda gözetim altında tutulan sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dormen, hastanede kontrol amaçlı bulunduğunu ifade ederken, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

"Hepinizi kucaklıyorum"

Usta sanatçı Dormen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.”