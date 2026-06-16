Haydarpaşa'da tarihi cephe gün yüzüne çıktı
Kültür ve Turizm Bakan¬lığı ile Devlet Demir¬yolları arasında imzalanan protokol kapsamında sür¬dürülen çalışmalar doğrul¬tusunda tarihi yapının Mar¬mara Denizi'ne bakan üç cep-hesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamala¬rı tamamlandı.
Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Böylece, İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.
“Özgün kimliği korunuyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını belirtti. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdıklarını aktaran Ersoy, "İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.