Haydarpaşa'da tarihi cephe gün yüzüne çıktı

Tamamlanan çalışmaların ardından cep­helerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Ga­rı'nın özgün mimari detayla­rı yeniden görünür hale gel­di. Böylece, İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar son­ra yeniden kentin silüetinde­ki güçlü görünümüne kavuştu.

“Özgün kimliği korunuyor”

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy da ça­lışmalara ilişkin sosyal med­ya hesabından yaptığı payla­şımda, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restoras­yon çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geride bı­rakıldığını belirtti. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdıklarını ak­taran Ersoy, "İstanbul'un sim­ge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi si­lüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliği­ni koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlı­lıkla sürdürüyoruz" ifadeleri­ni kullandı.