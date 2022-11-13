Çin'in en büyük beş elektrik üreticisinden biri olan SPIC'in ev sahipliği yaptığı "Haydi! Yeşil Gelecekler" Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması başladı. Yarışmaya Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi başta olmak üzere Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi destek veriyor.

'Haydi! Yeşil Gelecekler' Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması, "Enerji ile Parlayan Çin ve Türkiye, Karbon Rüyasının Geleceği” serisinin kültürlerarası etkinliklerinden biri olma özelliği taşıyor.

Çin ve Türkiye'nin yeşil kalkınma başarılarını sergilemeyi, Çin ve Türk kültürlerinin bütünleşme hikayesini anlatmayı ve Çin ile Türkiye arasında Z Kuşağı için dostane alışverişi geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler üç ana bölümden oluşuyor. Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışmasının yanında Kasım ayı ortasında gerçekleşecek olan 'Haydi! Işık Avcısı' 'Çin ve Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Yayın Etkinliği ile birlikte Aralık ayı başında planlanan fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve 'Enerji ile Parlayan Çin ve Türkiye, Karbon Rüyasının Geleceği' SPIC etkinliği, diğer etkinlikler olarak sıralanıyor.

'Haydi! Yeşil Gelecekler' yarışmasının teması, 'Enerji ile Parlayan Gelecek', 'Yeşil Damga', 'Renkli Kültür' ve 'Çevre Koruyucu' olmak üzere toplam dört kategori olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilecek eserlerin, bu dört ana tema ile yakından ilgili olması gerekiyor.

Katılım nasıl olacak?

Fotoğraf yarışmasının amacı da, 'Çin-Türkiye kültürünün bütünleşmesinin büyüleyici anlarının yanı sıra farklı boyutlardaki fotoğraf çalışmaları aracılığıyla yeşil değeri Çin-Türkiye gençliği perspektifinden yorumlamak ve göstermek' olarak açıklandı.

Çin ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerine, kurumsal çalışanlara ve dünyanın dört bir yanındaki genç fotoğraf meraklılarına açık olan yarışmaya 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin kayıt formunu ve eserlerini gogreenforfuture@spic.com.cn. adresine mail atmaları veya #GoGreenforFuture hashtag'ini ekleyerek Facebook/Twitter'a yüklemeleri ve ayrıca @ChinaSPIC ve @SPICTurkey (Facebook) hesaplarını da etiketlemeleri gerekiyor.