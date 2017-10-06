"Her yıl 250 eseri restore ediyoruz"

06 Ekim 2017

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, 2002'den bugüne kadar çok sayıda projeyi gerçekleştirdiklerini aktararak, "Türkiye sathında çok önemli projeleri ifa ettik. Şu anda yılda 250 şantiye ortalamasıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her yıl 250 eseri restore ederek hizmete açıyoruz. Bugüne kadar da 5 bine yakın eserin restorasyonu gerçekleştirildi" dedi.

Sırbistan'da da restorasyon başlayacak

Ertem, yurt dışında restorasyonların yanı sıra zamanla yok olmuş eserlerin de yeniden inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bosna savaşında Sırpların yerle bir ettiği, temelini bile yok ettiği camileri tekrar ihya ediyoruz. Bunlar Foçalı Camisi ve Arnavudiye Camisi. Bunların her ikisi de savaşta yok olmuştu. Şimdi bunların ihyasını gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında ecdat yadigarı 3 eserin ihyasını gerçekleştirdik. Arnavutluk'ta bile restorasyon çalışması içindeyiz. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya'da devam eden projelerimiz vardı. Önümüzdeki günlerde Sırbistan'da bir restorasyon işine başlayacağız. Yurt dışında 30'a yakın restorasyonumuz devam ediyor."

İstanbul'un camileri elden geçiriliyor

Ertem, İstanbul'da çok sayıda eserin restorasyonunun gerçekleştirildiğini, çalışma yapılmayan kültür varlıklarında ise iskele kurulduğunu dile getirdi.



Dünyanın bildiği Sultanahmet Camisi'nde de çalışmaların sürdüğünü anımsatan Ertem, şunları kaydetti:



"Sultanahmet Camisi'nde restorasyon yeni başladı, zaman alabilir. Orayı ibadete kapatmayacağız. Böyle olunca da restorasyon ister istemez uzuyor. Öngördüğümüz süre 2021'dir. İstanbul'da büyük eserlerin restorasyonuna başladık. Dört büyük caminin restorasyonu aynı anda sürüyor. Yeni Cami, Rüstem Paşa Camisi, Beyazıt Camisi ve Sultanahmet Camisi'nde restorasyon devam ediyor. Edirne'de ise Selimiye Camisi'nin bu yıl restorasyon ihalesini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl içinde de işe başlarız diye düşünüyorum. Dünya kültür mirası bağlamında, Divriği Ulu Cami yıllardır öylece kalmıştı. Bunu da programa aldık ve çalışma başladı."

Kaynak: AA