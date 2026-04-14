Hollywood’da dev birleşmeye tepki: 1400’den fazla imzayla “dur” çağrısı
Paramount ile Warner Bros Discovery birleşmesine karşı çıkan Hollywood yıldızları, rekabetin azalacağı ve sektörün zarar göreceği uyarısında bulundu.
ABD eğlence sektöründe dengeleri değiştirebilecek Paramount-Warner Bros Discovery birleşmesi, Hollywood’un önde gelen isimlerini karşı karşıya getirdi. Aralarında Emma Thompson, Ben Stiller ve Javier Bardem gibi yıldızların da bulunduğu 1.400’den fazla sanatçı, dev anlaşmaya karşı açık mektup yayımladı.
“Rekabet azalacak, fırsatlar daralacak”
Sanatçılar, yaklaşık 111 milyar dolarlık birleşmenin medya sektöründe zaten yüksek olan yoğunlaşmayı daha da artıracağını belirtti. Açık mektupta, bu durumun hem yaratıcılar hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Daha az stüdyo, daha az iş fırsatı ve sınırlı içerik üretimi riskine dikkat çekildi.
Sektör zaten kırılgan
Hollywood’un pandemi sonrası toparlanma süreci, 2023’teki grevler ve dijital platformların etkisiyle hâlâ zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Bu ortamda gerçekleşecek birleşmenin, mevcut sorunları derinleştirebileceği değerlendiriliyor.
“Daha az film, daha az iş”
Senarist ve yapımcı Damon Lindelof da birleşmeye sert tepki göstererek, bu tür anlaşmaların daha az film ve dizi üretimi anlamına geldiğini söyledi. Lindelof, iki büyük stüdyonun tek çatı altında toplanmasının birinin “hayalet kasabaya” dönüşmesine yol açabileceğini ifade etti.
Şirketten savunma geldi
Paramount Skydance cephesi ise birleşmenin yaratıcılar için daha fazla fırsat sunacağını savundu. Şirket, yılda en az 30 yüksek kaliteli film üretmeyi planladığını ve içerik
çeşitliliğini artıracağını açıkladı.
Karar süreci devam ediyor
Birleşmenin hayata geçebilmesi için hem hissedarların hem de düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Tartışmalar sürerken, Hollywood’da bu anlaşmanın sektörün geleceğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.