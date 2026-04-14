Hollywood’da dev birleşmeye tepki: 1400’den fazla imzayla “dur” çağrısı

ABD eğlence sektöründe dengeleri değiştirebilecek Paramount-Warner Bros Discovery birleşmesi, Hollywood’un önde gelen isimlerini karşı karşıya getirdi. Aralarında Emma Thompson, Ben Stiller ve Javier Bardem gibi yıldızların da bulunduğu 1.400’den fazla sanatçı, dev anlaşmaya karşı açık mektup yayımladı.

“Rekabet azalacak, fırsatlar daralacak”

Sanatçılar, yaklaşık 111 milyar dolarlık birleşmenin medya sektöründe zaten yüksek olan yoğunlaşmayı daha da artıracağını belirtti. Açık mektupta, bu durumun hem yaratıcılar hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Daha az stüdyo, daha az iş fırsatı ve sınırlı içerik üretimi riskine dikkat çekildi.

Sektör zaten kırılgan

Hollywood’un pandemi sonrası toparlanma süreci, 2023’teki grevler ve dijital platformların etkisiyle hâlâ zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Bu ortamda gerçekleşecek birleşmenin, mevcut sorunları derinleştirebileceği değerlendiriliyor.

“Daha az film, daha az iş”

Senarist ve yapımcı Damon Lindelof da birleşmeye sert tepki göstererek, bu tür anlaşmaların daha az film ve dizi üretimi anlamına geldiğini söyledi. Lindelof, iki büyük stüdyonun tek çatı altında toplanmasının birinin “hayalet kasabaya” dönüşmesine yol açabileceğini ifade etti.

Şirketten savunma geldi

Paramount Skydance cephesi ise birleşmenin yaratıcılar için daha fazla fırsat sunacağını savundu. Şirket, yılda en az 30 yüksek kaliteli film üretmeyi planladığını ve içerik

çeşitliliğini artıracağını açıkladı.

Karar süreci devam ediyor

Birleşmenin hayata geçebilmesi için hem hissedarların hem de düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Tartışmalar sürerken, Hollywood’da bu anlaşmanın sektörün geleceğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.