Hollywood'un "Darth Vader" ve "Mufasa"sı James Earl Jones yaşamını yitirdi

Darth Vader ve Mufasa karakterlerine hayat veren ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol alan ve sinema ve tiyatro dünyasına damgasını vuran Jones'un ailesinin yanında vefat ettiği bildirilirken ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

“Sinemanın Unutulmaz Karakterlerine Ses Verdi”

The Walt Disney Company CEO'su Bob Iger, James Earl Jones’un sinemadaki etkisini şu sözlerle vurguladı:

“Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar, James Earl Jones sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi. Jones, nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı."

James Earl Jones kimdir?

Tiyatro ile başladığı kariyerinde 200'den fazla film ve televizyon yapımında yer alan James Earl Jones, güçlü sesi ve derin tonuyla sinema tarihine geçmiş karakterler yarattı. 1970'lerde George Lucas, "Star Wars" serisinde Darth Vader'ın sesi için Jones’u tercih etti ve bu seslendirme, sinema tarihinin unutulmazlarından biri haline geldi. Jones, Darth Vader karakterinin repliklerini sadece birkaç saat içinde kaydederek o dönem 7 bin dolar kazanmıştı.

Mufasa karakterine dönüş

Jones, 1994 yapımı "Aslan Kral" filminde Mufasa karakterini seslendirmiş ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştı. 2019’da, Disney'in Aslan Kral'ın yeniden çevriminde Mufasa’yı bir kez daha seslendirerek izleyicilerin hafızasında tekrar yer etti.

Zor bir çocukluk, büyük bir başarı

1931'de Mississippi'de doğan James Earl Jones’un çocukluğu zorluklarla doluydu. Babasının ailesini terk etmesi sonucu kekeme olan Jones, lise yıllarına kadar bu sorunu yaşadı. Ancak bir öğretmeni sayesinde bu engeli aşarak Michigan Üniversitesi’nde drama eğitimi aldı. Sinema kariyerine 1964’te Stanley Kubrick'in "Dr. Strangelove" filmiyle başladı ve kısa sürede başarılı bir oyuncu olarak tanındı.

Tiyatrodan sinemaya büyük başarılar

1967'de "The Great White Hope" adlı tiyatro yapımında Jack Johnson rolüyle Tony Ödülü kazanan Jones, oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Tiyatro sahnelerindeki başarısı, sinemadaki etkileyici performanslarıyla birleşince, James Earl Jones hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak unutulmaz bir miras bıraktı.