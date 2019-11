HORECA sektörü, Sirha İstanbul’da buluştu

18 Kasım 2019

YAŞAM KEYFİ - FARUK ŞÜYÜN

HORECA sektörünün uluslararası buluşma noktalarından Sirha İstanbul, şeflerin olimpiyatı üç gün boyunca Bocuse d‘Or ve SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. Etkinliğin bu yılki teması, “Artizan Ekmek ve Mayalanmış Ürünler”di.

Sirha İstanbul, 2017 yılında başlattığı yurtdışı alım heyetleri çalışmalarını bu yıl da sürdürerek Balkanlar ve Ortadoğu’dan çok sayıda alım heyetini fuar katılımcılarıyla buluşturdu. Yeme içmeden mutfak ekipmanlarına, sofra takımlarından dekorasyona, kafe–bar ürünlerinden sektöre yönelik hizmet ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede yer alan katılımcı firmalar, fuarda bir araya geldi.

Bocuse d‘Or

Sirha İstanbul, Bocuse d’Or‘un Türkiye seçmelerine ev sahipliği yaptı. Seçmelerde finale Serhat Eliçora kaldı. Eliçora, Estonya Talin Avrupa finallerinde yarışacak ve orada başarılı olursa 2021 yılında Fransa Lyon‘da düzenlenecek Bocuse d‘Or Dünya Finali‘nde Türkiye‘yi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye seçmelerinin ön elemeleri Gastronometro’da düzenlenmiş, Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, Türkiye seçmelerinde yarışacak şefler olarak seçilmişti. Şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyordu.

SCA Türkiye Şampiyonası

SCA (The Speciality Coffee Association) Türkiye Şampiyonası ise Sirha İstanbul’da ilk kez düzenlenerek “Latte Art Şampiyonası, “Cezve/İbrik Şampiyonası” ve “Cup Tasters Şampiyonası” olmak üzere 3 kategoride yapıldı. SCA Türkiye şampiyonları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen şampiyonlarla buluşarak 2020 World Coffee Events’te Türkiye adına yarışacaklar.

“Artizan Ekmek” alanı

Sirha İstanbul’un bu yılki teması Rational işbirliğiyle gerçekleştirdiği, usta şeflerin yer aldığı artizan ekmekti. Son yıllarda sayıları giderek artan artizan ekmek üreticileri arasından markaların ve usta fırıncıların yer aldığı Artizan Ekmek alanında ziyaretçiler yüzlerce farklı çeşidi olan artizan ekmekleri tattı; tahılın üretiminden mayasına, ölçü ve formülasyonlardan pişirme tekniklerine kadar özel yapım ekmeklerin öyküsü hakkında bilgi verilen etkinliklere katıldı.